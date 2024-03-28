Почему мы практикуем «обнимашки»?

В Академии интеллектуального развития детей MamaRada занимаются подготовкой дошколят, в том числе особенных детей. По словам Жулдыз Рахымбековой, основателя и владельца франчайзинговой сети, образовательный проект включает в себя дошкольную академическую подготовку, продленку и другие занятия.

– Мы работаем уже пять лет, – рассказывает она. – Свое дело было моей мечтой, целью, к которой всегда стремилась, тем не менее этот путь был достаточно долгим. Мы развивались, искали и продолжаем искать новые идеи. Пока академия работает в двух городах – Жезказгане и Сатпаеве.

Жулдыз Рахымбекова по образованию преподаватель-переводчик английского языка, долгое время жила в Алматы, где создала семью, получила первый опыт образовательной деятельности.

– После декрета я работала переводчиком, преподавателем, была методистом лингвистического кабинета – казахский, английский – вспоминает она. – Была соучредителем англоязычного детского сада в Алматы. Вся моя деятельность напрямую была связана с детьми разного возраста, в том числе имеющими особенности.

Затем было принято важное решение – открыть собственную академию. Область Улытау Жулдыз Рахымбекова выбрала не случайно. Во-первых, она уроженка города Сатпаева. Во-вторых, в больших городах и так много предложений в образовательной сфере. В облас­ти Улытау возможностей больше.

– Сначала я открыла кабинет английского языка, где сама же работала репетитором, – продолжает Жулдыз Сауленбековна. – Развивала дело постепенно, каждые полгода внедряла что-то новое. Сперва продленку, потом подготовку к школе, организовала горячее питание и трансферт детей. Дело не только в дополнительном образовании, я хотела помочь работающим родителям.

Уже в процессе работы оказалось, что в регионе очень много детей с особенностями.

– Каждый второй ребенок требует особого внимания, более того – часто родители даже не подозревают, что у него особые образовательные потребности, – констатировала она. – Если дети в три-четыре года не разговаривают – это не норма. Но почему-то многие врачи говорят, что в этом нет ничего страшного, списывают на индивидуальное развитие.

Сейчас Жулдыз Рахымбекова сама старается определить детей, которым нужна дополнительная помощь. В каких-то случаях просит родителей посоветоваться с врачом.

– Действую в зависимости от реакции ребенка: если понимает материал, значит, все нормально, – объясняет Жулдыз Рахымбекова. – Если ему сложно, значит, нужен индивидуальный подход. По идее, мне не нужен диагноз врача – моя задача учить и создавать такие условия, при которых ребенку будет максимально комфортно усваивать знания. Задача академии – развеять стереотипы о том, что занятия с особенными детьми ограничиваются ЛФК, терапией, развитием речи, привитием бытовых навыков и так далее. Мы работаем, чтобы особенные детки обучались в школе с таким же успехом, как и их сверстники.

Особое внимание в академии уделяется языковым предметам – казахский и английский языки обязательны. В казахскоязычной группе преподают русский язык.

– Сейчас многие родители, которые хотят отдать ребенка в казахскую школу, переживают, если он лучше говорит по-русски, чем на родном языке, – отметила она. – За девять месяцев нам удается научить их мыслить по-казахски. Кстати, дети других национальностей казахский изу­чают так же. В образовательной программе подготовки особое внимание уделено творчеству, этикету. Стараемся привить детям нормы поведения в обществе.

«Обнимашки» в академии прак­тикуют, чтобы ребенок знал: когда он сердится, обижен, всегда может найти поддержку у педагога, обнять его, чтобы негативные эмоции ушли. К счастью, этот метод отлично работает. Занятия ежедневные, и каждый день здесь пропагандируют атмосферу добра, принятия, любви, заботы. Порой дети, приходя на учебу, меняются на глазах.

В регионе есть запрос на дополнительное образование, считает Жулдыз Рахымбекова.

– В сравнении с тем, что было пять лет назад, и сегодня, ситуация серьезно изменилась, – с воодушевлением подметила собеседница. – Родители стали понимать, что детей необходимо готовить к школе заранее.

Участие и победа в республиканском конкурсе «Ару-Ана», проводимом при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографи­ческой политике при Президенте РК, серьезно мотивировали Жулдыз Рахымбекову на дальнейшее развитие своего дела. Не менее важно, что такие конкурсы дают возможности коллаборации проектов из разных регионов. К слову, обсуждалась идея создать большой республиканский корпус, объединяющий региональные инициативы.