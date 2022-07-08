Фото: Kazpravda.kz
Общество
Почему не было салюта в День города, объяснил аким Нур-Султана
Елисеева Екатерина
корреспондент

Аким столицы Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК объяснил, почему не было праздничного салюта в День города, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, салют планировали провести, но отменили из-за неблагоприятного прогноза погоды.

"Мы планировали салют, но на 6 июля прогнозировались шквальный ветер и дожди. Мы не стали рисковать. И как убедились, в день города вечером прошёл дождь. Это не соответствовало требованиям, когда можно салют давать", – сказал Кульгинов.

Он отметил, что из года в год на празднование Дня города выделяется все меньше средств.

"По затратам мы подходы поменяли, из года в год бюджет празднования сокращаем, в этом году в 5 раз меньше потратили средств, по сравнению с 2019 годом. Организовали свыше ста мероприятий, которые посетили более 120 тысяч наших горожан. Итого на все ушло порядка 200 миллионов тенге - это в 5 раз меньше, чем было буквально недавно", – продолжил аким.

Он также привел в пример концерт Open Air в "Астана Арене", который посетило 27 тысяч человек.

"Это был бесплатный концерт, но на расходы, конечно, мы потратились. Платных было два-три концерта, в киноконцертном зале. Билеты покупали люди. Остальное всё было бесплатно. Мы хотели, чтобы наши горожане почувствовали праздничную атмосферу", – заключил Кульгинов. 

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