Фото: Kazpravda.kz
Экономика , Сельское хозяйство
Почему подорожало молоко, объяснили в Минсельхозе РК
Диасов Ораз
корреспондент

Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев объяснил рост цен на молоко в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Небольшое снижение объемов производства молока Ербол Карашукеев связывает с засухой прошлого года.

«Из-за засухи прошлого года и связанной с ней проблемой подорожания кормов было небольшое сокращение поголовья именно молочного направления», – пояснил он.

При этом рост цен на молоко, по его словам, связан в основном не со сферой производства молока, не с деятельностью молочно-товарных ферм, а с ростом цен на расходные материалы.

«Из-за изменения курсов национальной валюты расходные материалы подорожали. Объективная причина – все расходные материалы подорожали. В этом году запланировано строительство новых молочно-товарных ферм. И до конца 2025 года есть у нас четкое видение, программы и проекты, которые мы будем финансировать, и увеличивать объемы производства молока», – резюмировал глава МСХ.

В свою очередь министр торговли и интеграции Бахыт Султанов сообщил, что «в различных сетях от различных поставщиков рост стоимости молока составил от 9 до 23%».

 

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