Чемпионка итогового турнира WTA Елена Рыбакина прокомментировала то, что во время церемонии награждения она отказалась фотографироваться с Ариной Соболенко и главой WTA Поршей Арчер, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Спортс.ру

Фото: Кадр из трансляции

На вопрос на пресс-конференции, почему она это сделала, казахстанка сказала, что предпочитает оставить причину между собой и Арчер.

Затем Рыбакину спросили, обсуждала ли она расследование WTA в отношении ее тренера Стефано Вукова. Она ответила:

«Я думаю, что мы все просто делаем свою работу. У нас была возможность поговорить, но в итоге этого так и не произошло, поэтому каждый занимается своим делом. Думаю, дальше все будет так же».

Напомним, прошлой осенью WTA предварительно отстранила, а в январе уже официально наложила на Вукова запрет на ведение тренерской деятельности. Его обвиняли в нарушении кодекса поведения и оскорбительном отношении к казахстанке. Вуков обжаловал решение, и в августе ему разрешили вернуться в тур.

Рыбакина выступала против бана Вукова и в том числе утверждала, что у них «никогда не было конфликтов».