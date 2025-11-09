Почему Рыбакина отказалась от фото с главой WTA

Теннис
4

Чемпионка итогового турнира WTA Елена Рыбакина прокомментировала то, что во время церемонии награждения она отказалась фотографироваться с Ариной Соболенко и главой WTA Поршей Арчер, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Спортс.ру

Фото: Кадр из трансляции

На вопрос на пресс-конференции, почему она это сделала, казахстанка сказала, что предпочитает оставить причину между собой и Арчер.

Затем Рыбакину спросили, обсуждала ли она расследование WTA в отношении ее тренера Стефано Вукова. Она ответила:

«Я думаю, что мы все просто делаем свою работу. У нас была возможность поговорить, но в итоге этого так и не произошло, поэтому каждый занимается своим делом. Думаю, дальше все будет так же».

Напомним, прошлой осенью WTA предварительно отстранила, а в январе уже официально наложила на Вукова запрет на ведение тренерской деятельности. Его обвиняли в нарушении кодекса поведения и оскорбительном отношении к казахстанке. Вуков обжаловал решение, и в августе ему разрешили вернуться в тур.

Рыбакина выступала против бана Вукова и в том числе утверждала, что у них «никогда не было конфликтов».

#теннис #Елена Рыбакина #итоговый турнир WTA

Популярное

Все
Елена Рыбакина триумфально выиграла Итоговый турнир WTA
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Более 1200 единиц спецтехники убирали снег минувшей ночью в Астане
В области Абай прошел международный хакатон "Безграничные возможности"
Казахстан первенствовал в общекомандном зачёте на ЧМ по джиу-джитсу
Казахстан достиг 95,7% соответствия стандартам ИКАО в области авиационной безопасности
Временный президент Сирии прибыл в США с официальным визитом
Пострадавший от обрушения облицовки дома в Астане фельдшер находится в крайне тяжелом состоянии
В СКО ограничено движение транспорта
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Пленные из КНДР в Киеве просят передать их Южной Корее
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Итоги республиканской акции «Народный юрист» подвели в Казахстане
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
Сотрудников ДЧС осудили за халатность во время землетрясения в Алматы
Хореографическая поэма «Нургиса» прошла с аншлагом в Астане
Рост ВВП Казахстана за год достиг 6,3%
Определился состав финалистов
Здесь качество – не лозунг, а система
Казахстанские школьники стали четырехкратными чемпионами мира по робототехнике
Большой Египетский музей: все сокровища Тутанхамона выставлены на всеобщее обозрение
ФК« Актобе» перейдет в частную собственность
Двое напали с ножом на пассажиров поезда в Британии
Казахстан и Беларусь расширяют сотрудничество в сфере библиотечного дела
52 млрд тенге направили на развитие дорожной инфраструктуры в области Жетiсу
В Зайсанском районе построят водохранилище
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов

Читайте также

Елена Рыбакина триумфально выиграла Итоговый турнир WTA
Елена Рыбакина вышла в финал Итогового турнира WTA
Рыбакина досрочно вышла в полуфинал
Впечатляющий старт Елены Рыбакиной

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]