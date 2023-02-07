Почему сайт по льготному автокредитованию выдавал ошибки, объяснили в ФРП

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Заместитель председателя правления "Фонд развития промышленности" Ринат Гаппаров объяснил, почему платформа по льготному автокредиту выдавала ошибку при подаче заявок, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Ринат Гаппаров отметил, что за 5 дней до запуска программы казахстанцев предупредили о лимите в 761 место. Эта цифра складывается, по его словам, из той суммы накопления 7,6 млрд тенге при максимальной сумме кредита в 10 млн тенге.

«Мы предупреждали, что не сможем всем выделить деньги для автокредитования. Это нереально. 761 человек зарегистрировались, поэтому после регистрации 761 человека кнопка стала неактивной и, соответственно, у всех людей, которые не успели подать заявку, выходила ошибка», - сказал зампред правления ФРП.

В целом, по его словам, платформа выдержала наплыв казахстанцев.

«Сайт не падал, 761 человек зарегистрировались. То есть, основная задача, которую мы ставили перед платформой, была выполнена», - резюмировал спикер.