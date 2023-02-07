Почему сайт по льготному автокредитованию выдавал ошибки, объяснили в ФРП

По словам Рината Гаппарова, в целом платформа выдержала наплыв казахстанцев.
Заместитель председателя правления "Фонд развития промышленности" Ринат Гаппаров объяснил, почему платформа по льготному автокредиту выдавала ошибку при подаче заявок, передает корреспондент Каzpravda.kz.
Ринат Гаппаров отметил, что за 5 дней до запуска программы казахстанцев предупредили о лимите в 761 место. Эта цифра складывается, по его словам, из той суммы накопления 7,6 млрд тенге при максимальной сумме кредита в 10 млн тенге.
«Мы предупреждали, что не сможем всем выделить деньги для автокредитования. Это нереально. 761 человек зарегистрировались, поэтому после регистрации 761 человека кнопка стала неактивной и, соответственно, у всех людей, которые не успели подать заявку, выходила ошибка», - сказал зампред правления ФРП.
В целом, по его словам, платформа выдержала наплыв казахстанцев.
«Сайт не падал, 761 человек зарегистрировались. То есть, основная задача, которую мы ставили перед платформой, была выполнена», - резюмировал спикер.