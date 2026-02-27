Почему тянет на родину?

Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

Наши соотечественники, по воле судьбы оказавшиеся за границей, осознанно возвращаются домой

фото из личного архива героев

Открытость миру

Если судить по рассказам наших героев, делают они это вовсе не из-за трудностей с адаптацией – они там, в другой стране, были почти своими.

Композитору и музыкальному продюсеру Сырыму Набикулову было уже 25 лет, когда он, чье детство и юность прошли в Германии, на взлете карьеры решил вернуться домой, в Казахстан.

– За те 16 лет, что прошли с тех пор, ни разу не пожалел об этом, – говорит он. – Я здесь хорошо себя чувствую, люблю наши традиции, культуру, менталитет и позитивно смотрю на будущее нашей страны. Считаю, что она очень хорошо развивается, и горжусь этим. Конечно, есть сферы, где надо еще много работать, но это, как говорится, планы максимум или дело времени. С учетом геополитической обстановки в мире нам, слава богу, повезло – мы живем в мирной стране. Главное, всем казахстанцам нужно держаться вместе.

– Что вас побудило вернуться домой?

– Во-первых, зов крови, во-вторых, наша культура. Когда я в Мюнхене, где жил и работал, слышал звучание наших инструментов в записи и игру сестры на домбре, то чувствовал, что, только опираясь на свои корни, найду оригинальную изюминку для своей музыки. Эти зернышки сомнений и раздумий запали в мое сознание и начали прорастать. Сейчас я именно в этом – в национальном – и преуспел. Все композиции, которые написал для домбры и кобыза, и новый музыкальный стиль, разработанный мною, имели резонанс. Это, к примеру, шоу с поющими фонтанами в Туркестане при большом комплексе «Караван-Сарай», где звучит эпическая музыка «Қыз Жібек и Толеген» и «Томирис». Эти поющие фонтаны, кстати, программировал лазерный техник из команды знаменитого музыканта Дэвида Гетты.

Также я написал музыку для шоу лодок в Анталье на огромном комплексе Land of Legends, теперь его ежедневно смотрят около двух тысяч человек. Продюсирую сейчас молодую певицу Жанель. Песня «Шаңқыз» в ее исполнении стала частью Нау­рыза – уже второй год именно под нее снимают видеоролики для TikTok в национальных костюмах и сами казахстанцы, и гости, приехавшие в нашу страну.

Уже разработал молодежный новый стиль Scyth style, где идет смешение казахских национальных инструментов с современной попсой. Написал музыку для фильмов «Омiр саулесi» и «Алыстағы ағайын» – к картине про казахов, которые живут за рубежом, работаю над музыкой для нового фильма «Свидетель» и общим с Турцией кинопроектом. Словом, сегодня все мои планы связаны с тем, чтобы развивать наше искусство, расширять его границы – пусть весь мир узнает о том, насколько богатые у нас культура и традиции. Это делается посредством написания новой музыки и создания концепций, которые будут близки слушателям не только из нашей страны.

– Когда вы решили вернуться, были уже гражданином Германии?

– Нет, я никогда не менял гражданство, хотя попал в Германию ребенком – мне было восемь лет. И в 18, когда я мог это сделать, я осознанно не стал получать немецкое гражданство, хотя и мама, и сестра сделали это сразу (они обе вышли там замуж и пустили корни), как представилась возможность. У сестры дочь там родилась, и у мамы, к счастью, тоже все хорошо в личной жизни, а я вот решил вернуться домой.

– Чем все-таки жизнь в Казахстане отличается от жизни в Германии?

– Я бы сказал так: в каждой стране есть свои плюсы и минусы. Но жизнь в Казахстане отличается особой теплотой и душевностью, доброжелательностью, толерантностью к окружающим, гостеприимством и открытостью миру. Эти качества – одна из главных причин, почему я вернулся домой, мне этого там не хватало. Хотя в моем телефоне были зафиксированы сотни контактов, позвонить в любое время суток мог только по одному или двум номерам. Это не очень-то весело, когда в свой день рождения сидишь в ресторане наедине с бокалом вина. У нас можно заехать в любой аул, и там тебе, незнакомому человеку, будут рады – пригласят на ет или плов, напоят чаем. В этом сила нашего народа. Но есть и минус – наши люди начинают меньше общаться между собой, появились семьи, которые хотят жить без детей – так называемые child-free. Демократические ценности – это здорово, но вот в этом плане нам все-таки не стоит стремиться к западным стандартам.

– Если бы вы там остались, то как бы сложилась ваша жизнь? Ведь вы были своим среди немцев, их язык для вас как родной...

– В фильме «Зеленая книга» есть фрагмент, где герой говорит: «Для черных я недостаточно черный, а для белых недостаточно белый». Так вот, хотя со всеми быстро находил общий язык, там, в Германии, я чувствовал себя чуть-чуть другим. Нет, у меня есть друзья-немцы, которые мне как братья, они говорят, что их дом – это и мой дом тоже, мне с ними хорошо и уютно, но не так, как дома. Хотя, признаюсь, и здесь, в Казахстане, иногда ощущаю себя недостаточно казахом: дает знать о себе то, что я вырос на чужбине. В первую очередь это, конечно, касается языка. Мой уровень казахского оставляет желать лучшего. Много что понимаю, но почему-то до сих пор не могу чисто и свободно говорить на нем. Зато моя дочь, ей сейчас 10, – одна из лучших в своем русском классе по знанию казахского. Сейчас у нас есть планы перейти в казахский класс. Я за то, чтобы наш язык развивался и шел вперед, но в то же время это большой плюс, что сейчас появилось очень много казахов, которые свободно говорят на трех языках.

Немецкий найман Томас

Томас Акишев, 27-летний «найман с немецкими корнями», как он представился, родился в Германии, куда вся его родня переехала в 1998 году. Начальную школу тоже окончил там, а потом его вполне благополучно нашедший себя в чужой стране, но однажды затосковавший по дому отец решил перевезти семью назад в Казахстан.

– Когда вернулись, ни я, ни младшая сестра не говорили ни по-казахски, ни по-русски, – рассказывает Томас. – Родители определили нас в школу с углубленным изучением немецкого. Меня хотели повторно отправить в третий класс, но потом с испытательным сроком взяли в четвертый. Вначале было трудно, я переписывал тексты из учебников печатными буквами, но к концу года втянулся. С классом быстро нашел общий язык, на единственную обзывалку – «Пылесос «Томас»! Обрати внимание – сделано в Германии!» – не обижался, я по характеру флегматик. В целом дети всюду одинаковые. Здесь разве что более шумные и открытые, а там – закрытые и дисциплинированные.

В пятом классе уже спокойно разговаривал на русском, а в шестом-седьмом освоил уже и родной, казахский, но акцент – немецкий – до сих пор проскальзывает. Я сам это замечаю за собой.

В старших классах у меня все так хорошо пошло, что вырвался вперед по физике. Участвовал в олимпиадах – республиканских и даже международных. После школы поступил в аграрный университет. Пока осваивал профессию электроэнергетика, тоже на месте не сидел. Подрабатывал, пробовал себя в тендерах. Однажды вместе с другом заказал конфеты из Германии на перепродажу. В итоге все сами и съели. По цене дорого выходило – сам товар недешевый, плюс логистика. Потом у меня была автомойка, магазин «У дома»… После второго или третьего курса ездил на подработки в Германию. Там столкнулся совсем с другим ритмом жизни, чем в Алматы. Он мне показался слишком монотонным. Люди живут настолько размеренно и по регламенту, что по ним можно сверять часы. Проснулся, по­ехал на работу, минута в минуту закончил ее, приехал домой... В 21 час все заведения, кроме заправок и кинотеатров, закрыты.

Я там работал заведующим складом. Если фура из другой страны подъехала, скажем, к 18.05, то дальнобойщику приходилось ночевать в машине и ждать до 9 утра, потому что опоздал на пять минут.

Ну и люди там другие – каждый сам за себя и свою семью, а здесь, независимо от национальности, люди более дружные и общительные. Мне такой коллективизм ближе и роднее, я тоже быстро нахожу общий язык с разными людьми, и мне без разницы, на каком языке они разговаривают – казахском, русском, немецком или английском. Я их всех понимаю.

После тех поездок на студенческих каникулах я окончательно понял, что казахского во мне больше, чем немецкого, хотя маму свою, чистокровную немку Галину Владимировну, очень люб­лю, а с ее родней (они все живут в Германии) постоянно нахожусь на связи. Дед, ее отец, тоже бы хотел вернуться сюда, но мы его отговорили – слишком тяжело будет в его возрасте заново адаптироваться в Казахстане, он ведь в Германии живет почти 30 лет.

Кстати, я все еще гражданин той страны, где родился. Менять паспорт пока не намерен, потому что с ним открыта вся Европа. Вид на жительство в Казахстане нисколько не ущемляет мои права. Разве только медицина платная и в выборах не могу участвовать...

Всем, кто собирается искать счастья «в чужих палестинах», Томас Акишев не советует обрубать все концы сразу.

– Вначале нужно съездить, пожить немного и осмотреться, – говорит он. – Да, там, может быть, жизнь благоустроеннее, но ведь главное для человека не это, а окружение и ментальная близость. Лично мне здесь, в Казахстане, более комфортно, и никакая другая страна меня больше не интересует.

#дом #родина #возвращение

