А мне вспомнился мой одноклассник Саша, мы все его называли Сашка. С рож­дения он страдал детским церебральным параличом. Этот диагноз в детстве казался нам лишь совокупностью трудностей – неуверенная походка, замедленная речь. Но за этими внешними проявлениями скрывался абсолютно сохраненный интеллект.

В те времена таких детей, как Сашка, часто изолировали, отправляя в специали­зированные учреждения. Общество только начинало осознавать ценность инклюзивного образования, понимая, что совместное обучение – это не только шанс для детей с особенностями развития, но и школа гуманизма для всех. То, что родителям Сашки удалось добиться для него места в обычной школе, тогда было подвигом. Но он не просто учился с нами – он органично вписался в нашу бурную школьную жизнь. Часто он пропускал занятия, и тогда мы шли к нему домой, приносили тетрадки с новыми темами. Его мама угощала всех чаем с пирожками или ароматным печеньем. А Сашка демонстрировал нам сделанные его отцом штанги и гантели. Глава семьи уделял много внимания физической подготовке сына. И это были не занятия из перечня группы ЛФК, а настоящие силовые тренировки. Тяжелые занятия помогли Сашке хоть медленно, но самостоятельно передвигаться.

Дети, особенно в младшем возрасте, бывают резки и не всегда тактичны. Мы не были исключением. Но Сашка благодаря мудрой подготовке родителей принимал нашу детскую непосредственность с удивительным пониманием. В нашем классе никто не давал его в обиду, и поэтому те из чужаков, кто пытался дразнить его, нарывались на кулаки мальчишек.

Его жизнерадостный общительный характер, казалось, совершенно не вязался с его физическими ограничениями. Какая-то внутренняя сила, какой-то свет исходили и от семьи Сашки. Помню, как в седьмом классе мы были у него на дне рождения. Стиль общения родителей с сыном поразил меня. Они не жалели его, но и не создавали иллюзию «все в порядке». Мать, возясь на кухне, в сердцах могла сказать: «Ну отстань! Как я тебе дам это нести, если у тебя все из рук валится! Пусть Катя отнесет. А ты покажи, куда поставить». Тогда нам казалось это жестоким, излишним напоминанием о его недуге. Сегодня я понимаю, что это была пронизывающая честность: притворство окружающих лишь создавало бы вокруг него фальшивую атмосферу.

Он говорил о своих ограничениях так же естественно, как и его родители, и абсолютно этого не стеснялся. Когда на истории мы проходили Демосфена и учитель рассказывала нам о его тренировке с камешками во рту, Сашка воскликнул: «Вот! Это про меня! Я тоже так буду! У кого есть морские камешки? Завтра чтобы мне принесли!» Не знаю, тренировался ли он по методу великого оратора, но речь его со временем действительно улучшилась, хотя моторика оставалась прежней.

Забавным парадоксом было то, что лучшим другом Сашки оказался самый подвижный мальчишка в нашем классе. Их совместные прогулки домой превращались в целое представление: Сашка медленно «шкандыбал», как он сам говорил, опираясь на свой костыль, а Ардак, его друг, кружил вокруг, внимательно слушая протяжные рассуждения Сашки и обрывисто отвечая.

После школы наш Сашка поступил на химический факультет университета в Семее – у него была тяга к естественным наукам. Позже его мама рассказывала, что парень мечтал изобрести лекарство, чтобы дети рождались здоровыми. Он всерьез занимался разработками, писал статьи в научные журналы. Потом семья Сашки переехала. А лет десять назад из Краснодара прилетели вести, что Сашка женился. Обсуждая это с бывшими одноклассницами, мы единодушно пришли к выводу, что такой прекрасный человек, как наш Сашка, имеет полное право на счастье, а его жене очень повезло. Сашка любил людей, правда, не все отвечали ему взаимностью.

Лекарство он так и не изобрел, не успел. Его не стало прямо на рабочем месте. Смешивая химикаты, вдохнул пары, а из-за замедленной реакции не смог выбраться из лаборатории. Об этом написала его старшая сестра. Грусть тогда захлестнула меня, но сегодня я уверена: несмотря ни на что, короткая жизнь Сашки была счастливой. Его родные были с ним честны, они признали сильные и слабые стороны сына. А он видел их искренние любовь и заботу. В их семье всегда было уважение, а это незыблемая основа для полноценной жизни, где даже самое тяжелое не становится непреодолимым препятствием к личному счастью.