Когда вся страна отмечает декаду Наурызнама, посвященную возрождению и укреплению национальных традиций, в Шаңырақ күні – символ крепкой семьи – хочется рассказать об удивительной женщине, которая вместе с супругом воспитывает пятерых детей.

Меруерт Кошер служит в воинской части 3514 Регионального командования «Шығыс» в городе Курчатове, где занимается делопроизводством. Здесь нужны внимательный взгляд, аккуратность, дисциплина, четкое исполнение обязанностей. Она ценит свою работу и очень любит свою большую и дружную семью.

Детей супруги Меруерт и Бахтияр воспитывают, придерживаясь национальных традиций. Они прививают им уважение к старшим, любовь к Родине, трудолюбие, доброту и чувство ответственности. Родителям важно вырастить достойных людей, которые чтят свои корни и уважают обычаи.

Меруерт родилась в городе Кентау Южно-Казахстанской области. Среднее образование получила в Семее, а затем с отличием окончила технологический колледж. С юных лет в девушке проявлялись качества, которые сегодня определяют ее жизненный путь: исключительная ответственность, дисциплинированность и упорство в достижении целей.

В 2015 году Меруерт встретила Бахтияра. Один за одним в семье появились пять детей – три сына и две дочери. И, как говорит Меруерт, материнство – это не просто статус, это каждодневный, требующий огромной самоотдачи труд, настоящая школа жизни. Она научилась виртуозно управлять временем, сохранять спокойствие даже в самых напряженных ситуациях и находить силы, когда кажется, что найти их невозможно. Семья – ее неиссякаемый источник вдохновения и надежная опора.

– Мой супруг всегда поддерживает меня как в семейной жизни, так и в службе. Благодаря его пониманию мне удается совмещать ответственную работу и роль матери, – признается Меруерт. – Он активно участвует в воспитании детей и всегда помогает по дому. Мы вместе выполняем семейные обязанности, поддерживаем друг друга и стараемся быть достойным примером для сыновей и дочерей. Я считаю, что именно взаимопонимание в семье помогает женщине работать и одновременно сохранять тепло очага.

Решение служить в Национальной гвардии стало для нее осознанным шагом. Увидев объявление о наборе, она почувствовала, что пришло время испытать себя в новой, ответственной роли. Переезд в незнакомый город, вдали от родных и близких, строгие армейские требования – все это требовало немалого мужества. Но стремление служить Родине и доказать, что материнство не мешает женщине быть сильной и преданной своему делу, оказалось сильнее любых сомнений.

Дорога на собеседование привела Меруерт Кошер в Курчатов – город, прежде ей не знакомый. После успешного отбора последовало прохождение военно-врачебной комиссии в Усть-Каменогорске. Не все получилось с первого раза, но стойкость и вера в себя помогли преодолеть и эти преграды.

– В мае 2024 года я получила долгожданное известие: зачислена на воинскую службу. С 14 июня приступила к выполнению своих обязанностей в воинской части 3514, – рассказывает ефрейтор Кошер.

За сравнительно короткий срок службы она успела зарекомендовать себя как грамотный, дисциплинированный и высокоответственный специалист. Коллеги стали для нее надежной поддержкой, а Курчатов – городом, где открылась новая, захватывающая и интересная страница ее жизни.

Ефрейтор Меруерт Кошер убеждена: женщина в погонах – это закономерность современного общества, где истинный профессионализм и преданность делу не имеют гендерных границ. Многодетное материнство не оказалось для нее препятствием – напротив, оно закалило характер, научило стойкости и умению принимать взвешенные решения.

– Свободное время я стараюсь посвящать семье. Для меня, как для многодетной мамы, особенно важно общаться с детьми, гулять с ними, заниматься домашними делами и просто делиться теплом и заботой. Наши выходные проходят в семейной атмосфере, где главная ценность – это единство и поддержка друг друга, – говорит Меруерт Кошер.

Она уверена: настоящая сила женщины – в верности семье и своему призванию.