Почему в Казахстане хотят запретить вейпы?

Вопросы репутации

Вейпы – новая эпидемия, которая стремительно распространяется среди молодежи. Вот главная причина, почему последние три года в нашей стране в той или иной мере обсуждали инициативу о запрете электронных сигарет. Существующие ограничительные меры просто игнорируются, хотя в случае с традиционными сигаретами они неплохо работают.

У нас вообще много курят. Сог­ласно Глобальному опросу взрос­лого населения о потреблении табака (GATS), проведенному Всемирной организацией здравоохранения, в 2014 году в Казахстане был один из самых высоких показателей табакокурения в мире – 22,4% (42,4% среди мужчин и 4,5% среди женщин). Но борьба с курением дает результаты: отказ населения от потребления традиционных сигарет, запрет курения в общественных местах способствовали снижению потреб­ления табака на 7% с 2012 года. И тогда табачная промышленность смес­тила акцент с обычных сигарет на электронные средства потреб­ления никотина.

– По данным исследования HBSC (это организуемое ВОЗ совместное межнациональное исследование здоровья и благополучия подростков), в Казахстане в 2018 году 14% мальчиков и 6% девочек 15 лет пробовали вейпы, употребляли электронные сигареты 8,5% мальчиков и 3,8% девочек 11–15 лет. По сравнению с данными 2014 года показатели увеличились в три раза среди мальчиков и в два раза среди девочек, – отмечает Гульнара Сарсенбаева, заместитель директора департамента организации медпомощи Министерства здравоохранения.

Откровенно говоря, никакие цифры в подтверждение и не нужны – достаточно посмотреть по сторонам. Уже мало кого удивляют школьники, открыто «парящие» вейпы на улицах, особо и не скрываясь от взгляда взрослых. Эти кадры постоянно всплывают в соцсетях, на родительских собраниях то и дело обсуждают профилактику курения среди детей и разъясняют, чем опасны вейпы, с которыми поймали за руку тех или иных школьников.

Кстати, в отличие от подростков, не все взрослые и знают, что это такое. Вейпы – это электронные системы потребления (ЭСП), не важно, одноразовые или зап­равляемые многоразовые. Не стоит путать их с дорогостоящими системами нагревания табака (стиками), которые по карману далеко не всем и уж точно не школьникам.

Вейпинг – процесс курения электронной сигареты, наполненной специальной жидкостью, с обильным выделением пара из устройства – стал даже некой субкультурой. Уже проводятся соревнования, кто красивее и замысловатее «парит», создавая при помощи вейпа и собственных легких, рта и носа замысловатые композиции и фигуры. Конечно же, эти зрелищные конкурсы всячески продвигаются производителями и продавцами вейпов.

– Это новое изделие, которое получило очень широкое распространение среди детей и подростков. Дети думают, что это не сигареты, а какая-то сладко пахнущая безвредная штучка. Получается откровенный обман, с которым тяжело бороться, – объясняет опасность ситуации руководитель коалиции «За Казахстан, свободный от табачного дыма» Джамиля Садыкова. – Одноразовые электронные сигареты продаются повсеместно. Их можно купить в розничном магазине у дома, в каком-нибудь киоске, заказать в Интернете. И купить дешево. Повторюсь: для этого вида табачной продукции создана репутация безобидной игрушки или гаджета. Вейп-дистрибьюторы и предприниматели, которые импортируют никотиновые новинки, позиционируют ЭСП⁄вейпы как «безвредный нетабачный продукт», вводя в заблуждение торговые точки и покупателей. Даже многие наши продавцы, как и дети, считают, что вейпы – это не сигареты и их можно размещать на уровне чупа-чупсов и жвачек.

А между тем, с точки зрения закона, на вейпы распространяются те же требования, что и на сигареты. С 1 июля 2021 года в стране действует запрет открытой выкладки табачной продукции – регламентировано это пунктом 2 статьи 110 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения». Плюс есть запрет продажи любого «табака» гражданам, не достигшим 21 года.

Пока же правовой нигилизм играет против здоровья нации: продавцы не знают (или делают вид), что вейпы нужно прятать «за шторку», а владельцы большинства развлекательных заведений и точек общепита – что «парить» в общественном месте тоже нельзя, как и употреблять кальян. И это серьезно дискредитирует бездымную политику.

Сторонники запрета оборота вейпов отмечают: ограничения не срабатывают еще и потому, что существует пробел в нормативно-правовых документах. В проверочном листе, закрепленном приказом министра национальной экономики РК от 29 марта 2019 года № 22 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства РК о рекламе», отсутствует пункт о «Проверке соблюдения запрета выкладки и открытой демонстрации табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них».

– Из-за этого акиматы, которые являются уполномоченным органом по исполнению данной нормы, не могут осуществлять проверки в торговых точках. Минздрав ранее предлагал внес­ти изменения в указанный проверочный лист, но не получил поддержки Министерства национальной экономики, – дополнила Джамиля Садыкова.

В таких условиях медицинское сообщество и активисты, борющиеся с курением, стараются все громче и громче приводить свои аргументы. Они хотят, чтобы казахстанцы услышали: никотин является веществом, вызывающим сильное привыкание, и после употребления вейпов шансы подростка стать постоянным курильщиком в будущем увеличиваются в 2–4 раза. Без введения полного запрета на оборот ЭСП ожидается, что их продажи в ближайшие пять лет существенно превысят продажи традиционных сигарет, а также будут способствовать рос­ту «двойного курения».

Чьи потери больше

Поэтому, когда в 2021 году группа мажилисменов выдвинула предложение о введении полного запрета на оборот электронных сигарет, Минздрав сразу же поддержал эту позицию депутатов. А позднее, летом 2022-го, еще одна группа депутатов заявила о четкой формулировке – что и как запрещать.

Для законодательного закреп­ления нормы о запрете оборота вейпов инициаторам поправок необходимо было провести анализ регуляторного воздействия, так как эта норма влияет на бизнес. Минздрав такой анализ провел, он был доступен для обсуждения, и теперь данные направлены в Миннацэкономики.

Один из ключевых выводов этого анализа – рынок вейпов в Казахстане абсолютно непрозрачен и далек от легальности. Например, по данным разработчиков анализа, большая часть одноразовых вейпов завозится к нам из Китая под товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности «Машины и аппаратура (прочие), имеющие индивидуальные функции». И такая классификация позволяет не оплачивать акциз (который вообще-то предусмотрен для жидкостей к вейпам). В связи с этим бюджет теряет до 450 млн тенге ежегодно.

При этом разработчики не отрицают – бизнес понесет потери из-за полного запрета ввоза и продажи вейпов. Только оценить эти потери сложно: на сегодня отсутствует официальная информация по количеству магазинов, реализующих ЭСП⁄вейпы, которые были импортированы в страну легальным способом.

А вот по данным Лиги потребителей Казахстана, в январе 2021 года из Китая ввозили продукцию на сумму 6,5 млн долларов, в августе 2021-го – уже на 17,5 млн долларов. В стране действует более 6 300 торговых точек, которые реализуют одноразовые вейпы. Порядка 2 100 точек продают их с открытой выкладкой. Кроме того, только по Алматы существует более 50 страниц, рекламирующих и реализующих одноразовые вейпы через социальные сети.

Есть еще одни цифры, которые позволяют оценить рынок: по прогнозам Euromonitor (исследовательская организация и издатель глобальной информации по отраслям, странам и потребителям), продажи ЭСП в 2020 году в Казахстане составили 4 млрд тенге. Прогноз продаж ЭСП с 2022 по 2025 год – в среднем по 3,3 млрд тенге. А теперь сравните эти данные с цифрами Министерства финансов: полученный акциз от ЭСП минимален – 17 млн тенге.

Обратимся вновь к национальному репрезентативному исследованию – Глобальному опросу взрослого населения о потреблении табака (GATS), проведенному в 2019 году. Опросили более 11,5 тыс. семей нашей страны. Так вот, по результатам 0,9% опрошенных казахстанцев (это 5 650 молодых людей 15–18 лет) потребляют электронные сигареты на регулярной основе, а 12,9% (или 80 990 молодых людей) использовали электронные сигареты хотя бы один раз в жизни. Ну и больше половины всех потребителей электронных сигарет тратят в месяц на их покупку от 4 000 до 10 000 тенге.

Но убытки бизнеса, построенного на вейпах, не идут ни в какое сравнение с убытками бюджета, пока электронные сигареты дос­тупны всем и вся.

По данным составителей анализа регуляторного воздействия, 54% бюджета здравоохранения Казахстана на стационарное лечение (131 млрд тенге) уже приходится на неинфекционные заболевания – онкологические, сердечно-сосудистые, хроничес­кую обструктивную болезнь легких, диабет, которые зачас­тую являются последствием потребления табака и никотина. При отсутствии регулирования издержки экономической сис­темы выльются в постоянное увеличение затрат на здравоохранение. Общий ущерб, наносимый неинфекционными заболеваниями экономике Казахстана, составляет 2,3 трлн тенге. И это помимо экономических последствий временной нетрудоспособности лечащихся граждан, да и без оценки существенного ухудшения благополучия населения.

От вейпа умирают?

Еще один важный момент, который подталкивает к запрету вейпов, – это подмена понятий со стороны продавцов. Речь идет о том, что лоббисты этого вида продукции пытаются убедить общество, что вейпы помогают курильщикам отказаться от традиционных, якобы более вредных для здоровья сигарет. Массово распространяется вводящая в заблуждение информация, что пот­ребление электронных сигарет «является на сегодня единственным по-настоящему эффективным методом бросить курить».

Между тем сами электронные системы потребления табака далеко не безвредны. Например, во время исследований вейпов с казахстанских прилавков специа­листы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля выявили, что содержание никотина в жидкостях для вейпа доходит до 67,6 мг⁄см³, тогда как предельно допустимый уровень в нашей стране – 1 мг⁄см³.

Более того, истинный состав продукции порой неизвестен и самим продавцам. Отсутствует достоверная информация на этикетках вейпов – производители обманывают потребителя по количественному содержанию никотина, ведь даже в «безникотиновой» продукции он обнаружен.

И это заблуждение – думать, что медицинское сообщество не занимается проблемой и вейпы – малоизученная тема. Да, исследований не столько, сколько по традиционным сигаретам, и тем не менее есть вполне однозначные выводы. Ученые настаивают: вейпинг вызывает замедленное развитие мозга у подростков и негативно влияет на память, концентрацию, обучение, самоконт­роль, внимание и настроение, повышает риск других видов зависимостей в старшем возрасте.

Уже даже есть специальный термин – болезнь EVALI, что расшифровывается и переводится как повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет или вейпов. И эта болезнь в 96% случаев требует дорогостоя­щего лечения, госпитализации с подключением аппарата искусственной вентиляции легких. Дело в том, что симптомы EVALI могут быть похожи на грипп или пневмонию, но антибиотики в данном случае не помогают. В 2021 году американскими врачами зарегистрировано 2 807 случаев EVALI у людей в возрасте до 40 лет и 68 смертей.

Сейчас к числу веществ, которые приводят к EVALI, относят тетрагидроканнабинол и ацетат витамина Е. Они содержатся в вейпах. Витамин Е нагревается, превращается в пар и оседает в легких. Потом вещество охлаж­дается в легких, становится маслом и не выходит обратно. Это и вызывает сильное воспаление легких.

Ученые Университета Джона Хопкинса выяснили, что аэрозоли для вейпинга содержат около 2 000 неизвестных, совершенно не охарактеризованных соединений и химикатов, не раскрытых производителями, включая промышленные химические вещества и кофеин. Из тех, что удалось распознать, шесть веществ были потенциально опасными, в том числе три химиката, которые ранее никогда не встречались в электронных сигаретах, три промышленных химиката: пестицид и два ароматизатора, которые могут вызывать токсичные эффекты и раздражение дыхательных путей.

Так что международный опыт – не самый слабый аргумент сторонников запрета вейпов. К слову, 32 страны мира уже запретили продажу ЭСП⁄вейпов, в их числе Дания, Норвегия, Уругвай, Аргентина, Панама, Бразилия, Мексика, Канада, Таиланд, Индия, Гонконг, Сингапур, Малайзия, Филиппины, Ливан, Катар, Оман, Иордания и другие.

В своем последнем докладе по борьбе против табака за 2021 год ВОЗ призвала все страны к борьбе и регулированию ЭСП, поскольку, помимо прочего, дети, использую­щие эти продукты, в три раза чаще прибегают к упот­реблению табачных изделий в будущем. И возможно, Казахстан сейчас в шаге от того, чтобы исполнить эту спасительную рекомендацию ВОЗ.