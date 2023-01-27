Почти 100 млн тенге ущерба: схему лжетранзита автомобилей выявили в Казахстане

Фото: пресс-служба КГД

По данным пресс-службы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, доставка иномарок из дальнего зарубежья в Казахстан была поставлена на поток.

«По документам 22 легковых авто через порт «Курык» везли в Узбекистан. Однако 3 автовоза так и не прибыли в пункт назначения – Ташкент. Согласно заключению, предварительная сумма ущерба государству составила свыше 98,8 млн тенге», – сказано в распространенном ведомством сообщении.

Материалы дела переданы в Департамент по экономическим расследованиям Мангистауской области. Окончательное решение с определением степени вины подозреваемых будет принято по результатам расследования.

Также установлено, что в 2019-2022 годы в Казахстан через таможенные пункты пропуска Мангистауской области по процедуре временного ввоза завезено более 10 тысяч автотранспортных средств, из них у 9 800 авто прошел срок, но их так и не вывезли обратно из ЕАЭС. В итоге государство недополучило более 10 млрд тенге в виде неуплаченных таможенных платежей и налогов.