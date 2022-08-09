Почти 19 тысяч гектаров пастбищ возвращены государству в СКО

Почти 19 тысяч гектаров пастбищ Северо-Казахстанской области возвращены в государственную собственность, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В Петропавловске участники выездного заседания комиссии «Жер аманаты» при партии AMANAT заявили о том, что в области нет ни одного района, где обошлись бы без махинаций при приватизации земель сельскохозяйственного назначения.

В государственную собственность здесь возвращено 18,9 тысячи гектаров пастбищных земель. В Айыртауском, Тайыншинском районах, а также в районе Магжана Жумабаева заключены меморандумы с сельхозформированиями о безвозмездной передаче 29 тысяч гектаров пастбищных угодий населению для выпаса сельскохозяйственных животных.

Члены комиссии отметили, что основная проблема в Северном Казахстане связана с паевыми землями. Как сказал член комиссии Мурат Абенов, некоторые хозяйства, подделав документы, не проводя собрания, передали землю от одной компании другой, поэтому будут судебные иски, так как изначально земли брали не для того, чтобы работать на них. Путаница в документах приводит к разрушению земель и ухудшению качества.

Жительница села Белое ученый-агроном Светлана Гаук призвала создать карту земель, чтобы все знали, кому принадлежат хозяйства, кто и где владеет землей.