Почти 2 кг гашиша изъяли у пассажира на трассе Алматы – Бишкек

На автодороге Алматы – Бишкек сотрудники полиции с помощью служебно-розыскной собаки задержали и взяли под стражу наркокурьера, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.
Владельцем сумки оказался 44-летний житель Кордайского района Жамбылской области.
"Наркотики, в количестве 1 килограмм 920 граммов гашиша, были скрыты в спортивной сумке, учуяла ее бельгийская овчарка малинуа по кличке Актос. По факту незаконного хранения и перевозки наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное производство по статье 296 части 4 УК РК", – проинформировали в областной полиции.
По информации областного управления по борьбе с наркобизнесом, в текущем году на этом полицейском посту уже зарегистрировано 13 фактов задержания наркокурьеров.
"У ранее задержанных лиц было изъято более 150 килограмм разного рода наркотиков, в том числе почти килограмм героина. Во всех случаях наркотические средства изымались с использованием собак нашего областного кинологического центра", – дополнили в ДВД Алматинской области.