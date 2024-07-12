Почти 20 млн тенге перевела мошенникам жительница Актобе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Более 19 млн тенге перевела мошенникам жительница Актюбинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

Как сообщили полицейские, на телефон руководителя одной из организаций Актобе позвонили на WhatsApp неизвестные, которые представились сотрудниками комитета национальной безопасности, национального банка и департамента полиции. Звонящие сообщили женщине, что на ее имя мошенники оформили 10 онлайн-кредитов в разных банках, и для их аннулирования необходимо ей самой оформить кредиты и направить деньги на безопасный счет.

Актюбинка выполнила все их условия: оформила на себя кредиты в трех банках на общую сумму около 14-ти миллионов тенге. Кроме этого, заняла у близких родственников 5,5 миллионов тенге. После перечислила всю сумму в размере более 19-ти миллионов тенге на банковские счета, указанные мошенниками. Только через два дня актюбинка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.