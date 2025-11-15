С начала зимнего периода из столицы на спецполигоны вывезено 281 тысячи кубометров снега, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Столичные коммунальные службы с начала зимнего периода продолжают работать в усиленном круглосуточном режиме, сообщает официальный сайт городского акимата.

За прошлую ночь коммунальщики вывезли из столицы 4 698 кубометров снега 370 рейсами.

В дневную смену 15 ноября в снегоуборочных работах задействуют 2966 дорожных рабочих и 867 единиц спецтехники.

Особое внимание коммунальщики уделяют противогололедным мероприятиям: для безопасного передвижения горожан дороги и тротуары посыпаются технической солью.

Отметим, с начала зимнего периода из столицы на спецполигоны вывезено 281 тысячи кубометров снега, что составляет 22 552 рейса большегрузов.

В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения — во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть максимально осторожными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.