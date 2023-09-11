Почти 3,7 трлн тенге пенсионных накоплений использовали казахстанцы на жилье и лечение

Из них около 3,3 трлн тенге казахстанцы направили на улучшение жилищных условий

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Свыше 1,8 млн заявлений на 3,65 трлн тенге исполнено АО «ЕНПФ» на приобретение/улучшение жилья и (или) лечение, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Напомним, пенсионные накопления можно использовать неограниченное количество раз в пределах суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ, доступной для изъятия на жилье, лечение или перевод управляющим компаниям.

На жилье

С начала года на 1 сентября 2023 года ЕНПФ одобрил более 1,4 млн заявлений вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На специальные счета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, фонд перевел около 3,3 трлн тенге. При этом средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила порядка 2,3 млн тенге.

По данным фонда, самыми активными стали жители города Алматы (23,08% от общей суммы, переведенной уполномоченным операторам), Мангистауской области (16,32%), Астаны (13,86%).

«Анализируя цели, на которые вкладчики (получатели) используют свои накопления, можно сделать следующие выводы: 35,05% от всех заявлений – это приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет), 21,12% заявлений – для пополнения вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления, 15,74% заявлений – на частичное погашение задолженности по ипотечному жилищному займу (в том числе в рамках финансирования исламским банком), 15,12% – на частичное погашение задолженности по ипотечному займу по системе жилищных строительных сбережений», – дали раскладку в фонде.

Уполномоченными операторами, принимающими заявления на использование части пенсионных накоплений, являются АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», АО «Народный банк Казахстана», АО Altyn Bank, АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Банк Фридом Финанс Казахстан».

484,57 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

На лечение

ЕНПФ исполнено 449 413 заявлений на лечение на 380,53 млрд тенге. Средняя сумма изъятия составляет порядка 0,85 млн тенге. Более 96% заявлений касаются использования пенсионных на стоматологические услуги, 2,55% заявлений – на офтальмологические услуги. На остальные медицинские направления использовано менее 1% пенсионных сбережений.

При этом на ИПС вкладчиков в ЕНПФ вернулось 34,68 млрд тенге.

В частное управление

Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) на 1 сентября текущего года с 18 февраля 2021 года переведено около 11,1 млрд тенге, ЕНПФ исполнены 7 903 заявления. Средняя сумма перевода составляет около 1,4 млн тенге.

На данный момент ЕНПФ заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами с пятью УИП.

Напомним, с 1 июля 2023 года вкладчики могут передавать УИП до 50% своих накоплений за счет обязательных видов взносов (ОПВ и ОППВ) без учета порога достаточности. Накопления, сформированные за счет добровольных пенсионных взносов, можно передать УИП в полном объеме. За июль-август 2023 года этим правом воспользовались 1 798 казахстанцев, переведя управляющим портфелем 2,15 млрд тенге. При этом ЕНПФ исполнил свыше 1 903 заявлений на перевод.

После первоначальной передачи пенсионных активов в доверительное управление УИП вкладчик имеет право не чаще одного раза в год предоставлять заявление в ЕНПФ на передачу своих пенсионных накоплений в доверительное управление от одного УИП другому.

С 1 июля 2023 года сократился срок возврата пенсионных накоплений из доверительного управления УИП в доверительное управление НБРК с 2 лет до 1 года. С 15 марта по 31 августа этого года ЕНПФ исполнено 602 заявления по переводу средств в НБРК из УИП на общую сумму 2,2 млрд тенге.

Напомним, что после получения пенсионных активов от ЕНПФ УИП инвестирует их в разрешенные финансовые инструменты, указанные в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных постановлением правления Нацбанка РК от 3 февраля 2014 года №10, и предусмотренные в инвестиционной декларации УИП.

В период нахождения пенсионных накоплений под управлением Национального банка до достижения вкладчиком пенсионного возраста действует гарантия сохранности пенсионных накоплений с учетом уровня инфляции. При переводе пенсионных накоплений под управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов, который рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующим на рынке.