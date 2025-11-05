Почти 60 грузовиков снега вывезли из Астаны за ночь

Столица,Погода
104

Коммунальные службы очищают улицы города от снега и наледи в усиленном бесперебойном режиме

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным городской администрации, в ночь с 4 на 5 ноября из Астаны на снежные полигоны вывезли 686 кубометров снега, что равно объему почти 60 большегрузов, сообщает Kazpravda.kz

С раннего утра 5 ноября на уборку от снега и наледи по городу вышли более 2 700 дорожных рабочих и 810 единиц спецтехники.

В первую очередь очищаются основные магистрали и маршруты общественного транспорта. Затем работы проводятся на участках со средней интенсивностью движения - во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

Акимат Астаны просит жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть предельно осторожными и внимательными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при ухудшении погодных условий.

 

#Астана #снег #уборка

