Коммунальные службы очищают улицы города от снега и наледи в усиленном бесперебойном режиме

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным городской администрации, в ночь с 4 на 5 ноября из Астаны на снежные полигоны вывезли 686 кубометров снега, что равно объему почти 60 большегрузов, сообщает Kazpravda.kz

С раннего утра 5 ноября на уборку от снега и наледи по городу вышли более 2 700 дорожных рабочих и 810 единиц спецтехники.

В первую очередь очищаются основные магистрали и маршруты общественного транспорта. Затем работы проводятся на участках со средней интенсивностью движения - во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

Акимат Астаны просит жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть предельно осторожными и внимательными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при ухудшении погодных условий.