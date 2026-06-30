Почти 600 современных школ построено за последние три года в Казахстане – Токаев

Президент
Дана Аменова
специальный корреспондент

Об этом стало известно в ходе выступления Президента на совместном заседании Палат Парламента, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Акорду 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам Касым-Жомарта Токаева, в нынешних условиях нам необходимо сосредоточиться на развитии научной сферы и системы высшего образования, чтобы и дальше укреплять технологический суверенитет страны.

«Мы уделяем особое внимание модернизации отечественных университетов и активно открываем филиалы ведущих зарубежных вузов. Принятый вами новый Закон «О науке и технологической политике» уже повлиял на заметное улучшение научной инфраструктуры и открыл новые возможности для молодых ученых. В целом, перед нами стоит важная задача – максимально повысить уровень науки и ее эффективность. Разумеется, база интеллектуального потенциала нации закладывается на уровне среднего образования. За последние три года в стране возведены 584 современные школы, из которых каждая третья построена в инновационном формате «Келешек мектептері». В текущем году будут введены в строй еще 84 школы, причем более половины из них – в сельской местности», – заключил Президент.

#Токаев #Правительство #заседание #школы #Акорда

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