Почти две тысячи грузовиков снега вывезли из столицы за ночь

Коммунальные службы города продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Астаны

Ежедневно из города они вывозят десятки тысяч кубометров снега. В дневную смену 10 февраля на снегоуборочные работы вышли 2 627 дорожных рабочих и почти 1 300 единиц спецтехники.

За прошедшую ночь с 9 на 10 февраля на снежные полигоны из столицы вывезли около 26 тысяч кубометров снега 1 951 рейсом.

С начала зимнего периода из города было вывезено более 5,4 млн кубометров снега.

По правилам, прежде всего очищаются места с очень интенсивным движением, чтобы избежать заторов на дорогах. А также участки средней интенсивности – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к социальным объектам и др.

В городе есть несколько оборудованных снежных полигонов. Они оснащены системой считывания номерных знаков техники, камерами видеонаблюдения и освещением.