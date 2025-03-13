Почти год прошел после самых крупных за последние 80 лет паводков в Казахстане. Кто и как помог пострадавшим

Весной 2024 года огромные силы были брошены на то, чтобы сократить негативный эффект от последствий катастрофы. Задействовали все министерства, был создан республиканский штаб во главе с премьер-министром

Фото: Карлыгаш Нуржан

Ситуация все время находилась под прямым контролем главы государства. Пострадавшим помогли и отдельные бизнесмены, и частные компании. Но главное в том, что людям помогают люди, тысячи неравнодушных сограждан. Рассказываем, как это было и какую помощь получили пострадавшие.

Что произошло

В 2024 году Казахстан столкнулся с природной катастрофой, затронувшей 10 из 17 регионов страны. Паводки уничтожили или повредили дома в 60 населённых пунктах. Более 120 тыс. человек были вынуждены покинуть свои жилища. Первыми стихийное бедствие ощутили жители Актюбинской, Атырауской и Костанайской областей. После прорыва плотин двух водохранилищ, Магаджанского и Щербаковского, оказались затоплены участки республиканских трасс, приостановлен транспортный доступ к десяткам населенных пунктов. В городе Кульсары, например, под воду ушла треть территории. Из населения, численностью 60 тыс. человек, пришлось эвакуировать половину – женщин, детей и пенсионеров. Оставшиеся мужчины, включая школьников и студентов, самоотверженно защищали город.

«Мне кажется, сам масштаб произошедшего предполагал соответствующий масштаб отклика и помощи. В Казахстане люди всегда идут навстречу — независимо от того, пострадал один человек или речь идёт о масштабной катастрофе, как в случае с паводками. Независимо от размера трагедии, наши граждане откликаются и приходят на помощь», – комментирует общественный деятель и фотожурналист Карлыгаш Нуржан.

В аварийно-спасательных работах, помимо неравнодушных граждан, были, естественно, задействованы силы и средства Министерств по чрезвычайным ситуациям, обороны, внутренних дел, Национальной гвардии, Комитета национальной безопасности, Службы госохраны, а также местные исполнительные органы. В общей сложности пострадавшим за все время помогали порядка 63 тыс. человек. Всего откачали более 35 млн м3 воды, возвели около 1 тыс. километров временных защитных дамб и валов, очистили порядка 7,5 тыс. км арыков и каналов, уложили свыше 8 млн мешкотары.

Как помогло государство

Стихия отступила и настало время помогать пострадавшим возвращаться к нормальной жизни, восстанавливать дома, социальную инфраструктуру, выплачивать компенсации. Так, единовременная социальная помощь в размере 100 МРП на общую сумму 13,3 млрд тенге была направлена более чем 36 тыс. семей. Компенсации в размере до 150 МРП выплачены почти 22 тыс. семей на сумму 9,9 млрд тенге. На территориях подтопления, где в т.г. было установлено чрезвычайное положение, выплату адресной социальной помощи автоматически продлили на IIІ квартал 2024 без проведения обследования участковой комиссией материального положения. В результате этого решения была назначена выплата АСП на сумму 655,7 млн тенге для еще 3,6 тыс. семей.

В пострадавших в период паводков регионах специальными комиссиями было обследовано 19 359 подтопленных домов и дачных строений, являющихся единственным жильем граждан. В целях обеспечения граждан жильем на рынке недвижимости приобретено 5 767 объектов. Ремонтные работы завершены в 9 156 домах. Всего на эти цели было выделено 54,7 млрд тенге. Также в короткие сроки для населения построено 2 680 индивидуальных жилых домов на 64 млрд тенге.

Из резерва правительства в 2024 году было выделено 42,5 млрд тенге. Из них 400 млн направили на приобретение 31 квартиры в городе Аркалык Костанайской области; 1,4 млрд тенге – на проведение ремонтных работ по восстановлению линий электропередач КГП «Костанайюжэлектросервис» в городе Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области; 1,1 млрд тенге – на капитальный ремонт высоковольтных электролиний в Западно-Казахстанской области; 22,7 млрд тенге – на восстановление дорожной инфраструктуры в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

Также 7,5 млрд тенге выделены на строительство и ремонт объектов образования в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской областях. Тогда как для возмещения ущерба, причиненного субъектам МСБ, выделено 12,1 млрд тенге, а объем госпомощи за павший скот превысил 2,8 млрд тенге.

Как помог крупный бизнес

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к бизнесменам с призывом оказать помощь пострадавшим, одним из первых откликнулся Тимур Кулибаев. Его фонд «Халык» выделил 1 млрд 445 млн тенге на помощь людям, потерявшим дома. Дополнительно лично Кулибаев направил 30 млрд тенге на восстановление жилищного фонда Атырауской области. Всего БФ «Халык» совместно с Halyk Bank выделил на ликвидацию последствий паводков свыше 31,4 млрд тенге. Причем речь шла именно о финансовой помощи гражданам, а не о строительстве объектов недвижимости, что позволило людям самостоятельно отстраивать свое жилье согласно собственным предпочтениям. Тогда как в ряде регионов жилье новое пострадавшим предоставлялось в многоквартирных домах или заменялось квартирами в других городах, БФ «Халык», Halyk Bank и Тимур Кулибаев предоставили им полную свободу выбора.

«Я фотографировала в Құлсары новые дома пострадавших, которые они купили сами. Один из пострадавших показал мне сообщение на своем телефоне от фонда «Халык» – что он получил денежную компенсацию, и, по его словам, эта сумма оказалась больше, чем стоимость его разрушенного дома. Благодаря этим деньгам он смог купить новое, более просторное жилье, чем было у него до этого, – говорит Карлыгаш Нуржан. – Более того, я знаю случаи, когда люди использовали компенсации, чтобы переехать из поселка в город, приобрести жилье в более благополучном районе».

Фото Ян Зенкис

Бороться с последствиями паводков помогли многие бизнесмены и компании. Так, группа компаний Владимира Кима – «Казахмыс», KAZ Minerals, «АлтынАлмас», «Каражыра» и RBK Bank – выделила 40 млрд тенге. Тогда как сооснователи Kaspi.kz Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе перечислили 20 млрд тенге на восстановление и покупку домов в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях. Сама компания Kaspi.kz направила 700 млн тенге (80 млн тенге из этой суммы было отправлено казахстанцами) на ремонт дорог, обеспечение работы спасательных вертолетов, закупку генераторов, насосов, надувных лодок и медикаментов.

Фонд Булата Утемуратова направил на оказание помощи 680 млн тенге. Сам Утемуратов выделил 10 млрд тенге. Основатель InDrive Арсен Томский выделил $100 тыс. Аналогичную сумму на помощь пострадавшим от паводков направила и сама компания. Общая сумма помощи от компании InDrive и ее основателя составила 90 млн тенге.

Нефтяная компания «Тенгизшевройл» (ТШО) выделила на помощь пострадавшим от паводков 2 млрд тенге. Контролирующий акционер ТШО, Chevron Corporation, направил на борьбу с паводками и помощь казахстанцам $3 млн (1,3 млрд тенге). Компания «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» выделил 2 млрд тенге на финансирование основных работ в Бурлинском районе ЗКО по восстановлению местной инфраструктуры.

Среди благотворителей от бизнеса, направивших денежные средства на восстановление или покупку домов пострадавшим, оказались Freedom Holding (1 млрд тенге), Allur, QazTehna и Qarmet Андрея Лаврентьева (500 млн тенге), Eurasian Resources Group (500 млн тенге), Astana Motors (500 млн тенге), BI Group (500 млн тенге), Jusan Bank (300 млн тенге), Банк ЦентрКредит (200 млн тенге), Bank RBK (150 млн тенге), Евразийский банк (450 млн тенге в два транша), PTC Holding (150 млн тенге), Каспийский трубопроводный консорциум (250 млн тенге) и Alageum Electric (102 млн тенге), Кенес Ракишев и президент благотворительного фонда «Саби» Асель Тасмагамбетова (1,2 млрд тенге), один из акционеров ЦАТЭК (его доля составляет 50%) Сергей Кан (1,5 млрд тенге).

«Благотворительность стала более официальной, и это во многом связано с инициативой Касым-Жомарта Токаева, который в 2020 году объявил Год волонтерства в Казахстане. Благодаря этому появилась системная поддержка со стороны государства. Национальная волонтерская сеть (НВС) и различные НПО стали активнее работать в одном поле, появился диалог между благотворительными организациями, волонтерами и государством, – говорит Карлыгаш Нуржан. – Именно этот союз гражданского сектора и государственной поддержки – придал движению новый импульс, официально признав волонтёров важной частью жизни страны. А то, что произошло в прошлом году, – это ещё одно подтверждение: масштаб бедствия вызвал масштабную солидарность. И в помощь включились все: и простые граждане, и крупные бизнесмены, такие как Тимур Кулибаев, Утемуратов, Ракишев, и государство».

Уроки и белые пятна

Масштаб мобилизации государственных структур, общества и бизнеса переоценить сложно. Тысячи людей помогали пострадавшим чем могли, что, несомненно, демонстрирует зрелость гражданского общества. Причем по большому счету нельзя утверждать, что помощь где-то была, как это иногда, увы, бывает «для галочки». И государственные отчеты, и отчеты частных и квазигосударственных компаний максимально транспарентны, а средства материализованы в том числе в жилищный фонд, качество которого по прошествии года могут оценить и эксперты, и сами жители. Однако не обошлось и без эесцессов.

«Что касается самой Перизат Кайрат – я впервые услышала о ней именно в контексте этого скандала, – расскаывает Карлыгаш Нуржан. – Хотя я хорошо знаю многих людей из сферы волонтерства, она оказалась мне неизвестной. При этом я уверена, что люди, действительно занимающиеся благотворительностью, особенно на высоком уровне, никогда не используют благотворительные средства для личных целей. Для них это — вопрос принципа, чести, и в их системе ценностей не всё измеряется деньгами».

Ситуация с Перизат Кайрат вызывает много вопросов, и, как говорит Карлыгаш Нуржан, в подобных случаях необходим аудит – особенно в крупных организациях, связанных со сбором значительных сумм. Особенно это важно в экстренных ситуациях, когда речь идет о массовой помощи и доверии со стороны общества. Причем аудит – это не про давление, а про прозрачность и защиту репутации.