Объем перевозок грузов увеличился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр транспорта Жанибек Тайжанов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Спикер отметил, что по итогам 9 месяцев текущего года индекс физического объема (ИФО) по «Транспорту и складированию» составил 121,2%. На темп роста отрасли повлияло увеличение общего объема перевозок грузов, который составил более 800 млн тонн, что на 9,1% больше аналогичного уровня прошлого года.

Отмечен рост грузоперевозок автомобильным транспортом на 1,3%, по транспортировке грузов трубопроводным транспортом на 15,9%, а также железнодорожным транспортом на 10,5%. Рост перевозок пассажиров всеми видами транспорта составил 11,9%, или более 1,4 млрд пассажиров.