Почти на 12 % вырос пассажиропоток в Казахстане

Транспорт
150
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Как отмечают в Минтранспорта, объем перевозок отражает состояние экономики

Коллаж: Kazpravda.kz

Объем перевозок грузов увеличился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр транспорта Жанибек Тайжанов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Спикер отметил, что по итогам 9 месяцев текущего года индекс физического объема (ИФО) по «Транспорту и складированию» составил 121,2%. На темп роста отрасли повлияло увеличение общего объема перевозок грузов, который составил более 800 млн тонн, что на 9,1% больше аналогичного уровня прошлого года.

Отмечен рост грузоперевозок автомобильным транспортом на 1,3%, по транспортировке грузов трубопроводным транспортом на 15,9%, а также железнодорожным транспортом на 10,5%. Рост перевозок пассажиров всеми видами транспорта составил 11,9%, или более 1,4 млрд пассажиров.

- Объем перевозок отражает состояние экономики и по большинству показателей показывает рост. Прирост объема грузоперевозок обеспечен за счет развития базовых секторов экономики: горно-металлургического комплекса, нефтегазового, сельского хозяйства, строительства и торговли. Эти отрасли – основные потребители транспортных услуг, которые за отчетный период показали положительную динамику роста, – подчеркнул Жанибек Тайжанов.

 

