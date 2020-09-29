Почти на 14 млн тенге оштрафованы столичные аптеки за завышение цен на лекарства

Общество
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Екатерина Елисеева
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
В Нур-Султане ряд аптек оштрафован почти на 14 миллионов тенге за завышение цен  и продажу незарегистрированных лекарств. Об этом сообщила Главный государственный санитарный врач столицы Жанна Пралиева во время онлайн-брифинга в акимате, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"За отчетный период по результатам мониторинга деятельности фармацевтических компаний 120 субъектов были привлечены к административной ответственности на общую сумму 13 864 998 тенге по фактам реализации незарегистрированных лекарственных препаратов и превышению установленных предельно допустимых цен на лекарства", – сообщила спикер.

Ранее она отметила, что также выявлены нарушения в 34% школ Нур-Султана и возможно возвращение строгого карантина в столице из-за несоблюдения санитарных норм. 

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