Почти на 80 млн тенге изъяли рога сайги в Актобе

Сайгачьи рога почти на 80 млн тенге нашли в автомобиле в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Скриншот с видео ДП Актюбинской области

1 июля сотрудники управления местной полицейской службы ДП области совместно с группой Актюбинского регионального филиала Охотзоопрома по Богословской трассе возле скотного рынка остановили автомашину ВАЗ-2110.

Управлял ею 32-летний водитель, а в салоне находился 38-летний пассажир.

«В багажнике автомобиля был обнаружен мешок более чем с 30 рогами сайги.

Назначена экспертиза. Проводятся следственные действия по части 1-1 уголовной статьи «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами». Устанавливается происхождение изъятых рогов», – отметили в Департаменте полиции.