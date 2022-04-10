Почти половина игрушек в казахстанских магазинах оказалась опасной для детей

Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы ежемесячно проводят мониторинг за безопасностью игрушек. Таким образом, за 2 месяца 2022 года по республике было отобрано и исследовано 397 образцов, из них 173 не соответствовали требованиям, что составило 43,5%. Из них, отечественных - 1 (0,5%), государств-членов ЕАЭС - 16 (9,2%), других стран - 156 (90,1%). Об этом сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz.

Как отмечается, в основном, нарушения касались маркировки 100%, по органолептическим показателям - 3,4%, по санитарно-химическим - 8% (в составе игрушки обнаружено превышение уровня фенола, формальдегида, бензола, метилового спирта, гептана в игрушках производства Китай и Республики Узбекистан).

Всем субъектам предпринимательства, занимавшихся продажей небезопасных товаров для детей, выдали предписания об устранении нарушений.

Так, с реализации за два месяца на предприятиях торговли сняли 3,6 кг игрушек. Это те товары, которые реализовывались без документов и не соответствовали требованиям:

- Кукла «FREEZE II», производитель: Китай, обнаружена концентрация бензола 4,25 мг/дм³, при допустимой концентрации не более 0,01мг/дм³,

- Кукла «Лариса MONSTER GIRL», производитель: Китай, обнаружена концентрация бензола 0,049 мг/дм³, при допустимой концентрации не более 0,01мг/дм³, обнаружена концентрация метилового спирта 2,98 мг/дм³, при допустимой концентрации не более 0,02 мг/дм³;

- Автомобильный трансформер «Мини W ТОБОТ», производитель: Китай, обнаружена концентрация формальдегида 0,2 мг/л., при допустимой концентрации не более 0,1 мг/л.;

- Игрушка набор «Военный»., производитель: Китай, обнаружена концентрация гептана 0,163 мг/дм³, при допустимой концентрации не более 0,1 мг/дм³.;

- Игрушка антистресс «Вкусняшка», производитель: Китай, обнаружена концентрация фенола 1,08 мг/м³, при допустимой концентрации не более 0,05 мг/м³;

- Детская игрушка «Funny Musician» обнаружена концентрация формальдегида 0,12 мг/л., при допустимой концентрации не более 0,1 мг/л.;

- Детская игрушка «Mittivoy» обнаружена концентрация формальдегида 0,18 мг/л., при допустимой концентрации не более 0,1 мг/л.;

- Набор машинок для детей из пластмассы «GT.POLICE CAR» «SUPER RACING SET», для детей старше 3-х лет, страна производства: Китай, обнаружена концентрация бензола 0,039 мг/дм³, при допустимой концентрации не более 0,01 мг/дм³.

Также уполномоченным органом Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики отозваны сертификаты соответствия, выданнные по игрушкам:

- От изготовителя «Huoerguosiboqi international trading limited» (мягкие игрушки, различные игрушки на батарейках, куклы, железные дороги, различные виды игрушечной транспортной техники, конструкторы различные, игрушечные музыкальные инструменты, игрушечные наборы мячей, игрушечные снаряжения, детская посуда и т.д).

- От изготовителя «SHANTOU HONGHU PLASTICS CO., LIMITED.