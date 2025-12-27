Почти половина представителей МСБ региона – женщины

Общество
234
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В нефтяной столице состоялась встреча, посвященная вопросам развития женского предпринимательства. Мероприятие было организовано Советом деловых женщин при поддержке местных властей.

фото автора

Напомним, в канун Нового года была запущена национальная информационная кампания, основная цель которой – всестороннее информирование предпринимательниц о действующих инструментах господдержки. Выступая на встрече, председатель Совета деловых женщин при Палате предпринимателей Атырауской области Гульжан Мухатаева отметила, что вопрос развития женского предпринимательства сегодня не сходит с повестки дня на республиканском уровне.

– 12 декабря состоялось расширенное заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике. Наряду с достижениями женщин-предпринимателей были подняты и проблемы, требующие решения. Как члены совета, мы напрямую участвуем в поддержке женского предпринимательства. Сегодня в этой сфере остаются нерешенными вопросы залогового обеспечения, недостаточности инфраструктуры в отдаленных районах, обучения и цифровизации, – сказала Гульжан Мухатаева.

Своим опытом поделилась предприниматель Дина Досаева, занимающаяся производством изделий из войлока. По ее словам, несмотря на предоставляе­мую государством грантовую поддержку, главной проблемой остается отсутствие рынка сбыта продукции.

– Я зарегистрирована как предприниматель уже шесть лет, у меня есть небольшой цех. В области насчитывается около 250 ремесленников, однако у нас нет единого центра для реализации продукции и проведения мастер-классов. Мы поднимаем этот вопрос семь лет. Единственной торговой площадкой для нас остаются ярмарки, организуемые акиматом, – отметила Дина Досаева.

Представители госорганов и финансовых институтов проинформировали присутствовавших о доступных мерах поддержки. По словам руководителя отдела управления предпринимательства и промышленности Атырауской области Перизат Танатовой, в регионе на системной основе оказывается поддержка малого и среднего бизнеса через субсидирование, гарантирование, кредитование, гранты и региональные программы.

– Особое внимание уделяется поддержке социального предпринимательства. В этой сфере 90 процентов предпринимателей – женщины. В настоящее время в реестр социальных предпринимателей области включено 86 субъектов, 78 из них – представительницы прекрасного пола. По итогам 2025 года 22 предпринимателям были предоставлены безвозвратные гранты на общую сумму 106 миллионов тенге, – сообщила Перизат Танатова.

Директор Палаты предпринимателей Атырауской области Нурлан Суюнбаев напомнил о возможностях программы «Ауыл аманаты» для сельских бизнесменов.

– В рамках программы предусмотрено финансирование. ­Палата готова сопровождать предпринимателей при реали­зации проектов, можно обращаться в районные филиалы, – пояснил Нурлан Суюнбаев.

По итогам встречи участники обозначили актуальные проблемы и договорились продолжить совместную работу по дальнейшему развитию и усилению поддержки женского предпринимательства в регионе. Отметим, что в настоящее время в Атырауской области зарегистрировано более 70 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Около 45% из них возглавляют женщины.

#Атырау #МСБ #женский бизнес

