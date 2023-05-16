Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы

В городе Алматы оштрафовали таксиста, довезшего пассажира по завышенной цене, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции на транспорте.

Скриншот с видео ДП на транспорте

Пострадавшим от назойливого таксиста в аэропорту Алматы оказался 30-летний гражданин России. В конце концов услуги по доставке до нужного адреса по улице Маркова обошлись гостю южной столицы аж в 400 евро.

3 мая обманутый иностранец обратился в дежурную часть линейного отдела полиции в воздушной гавани.

Стражи порядка нашли владельца автомашины Mercedes-Benz – 27-летнего жителя Алматинской области.

«Мужчина признал свою вину и вернул всю сумму Р.И. Кулакову. Потерпевший жалоб и претензий не имеет.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по части 2 статьи «Приставание в общественных местах», – отметили в ДП.

15 мая суд наложил на нечистого на руку таксиста штраф в 21 150 тенге.

В свою очередь россиянин поблагодарил сотрудников транспортной полиции за оперативность и профессионализм.

Напомним, в прошлом месяце в Алматы наказали таксиста, который довез гражданина Германии из аэропорта в гостиницу за 45 тысяч тенге.