Почти все многоэтажки ЗКО готовы к предстоящему отопительному сезону

Исключение составляет только ряд общежитий, обитатели которых не торопятся подтвердить готовность зданий к предстоящей зиме.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как заверили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области, все жилые дома и учреждения подключат к отоплению в положенный срок, когда среднесуточная температура в течение трех дней не будет превышать восьми градусов тепла.

Сегодня на балансе ТОО «Западно-Казахстанская электросетевая компания» находятся свыше 20,5 тыс. км линий электропередачи, 152 подстанции и 2 988 трансформаторных пунк­тов. Средняя степень изношенности электрооборудования и сетей по области составляет 80,67%. На начало следующего года ее планируется снизить на 1,33%.

Ремонтный фонд компании на текущий год составляет 500 млн тенге, из них для приведения в порядок районных электросетей было выделено свыше 267 млн.

До начала отопительного сезона было запланировано отремонтировать около 595 км линий электропередачи 0,4–110 кВ, 19 подстанций 214 комплектно-трансформаторных подстанций. Все работы завершены.

По линии ЧС после паводка отремонтированы линии электропередачи и подстанции в селах Коржин Каратюбинского района и Анкаты Теректинского района, в поселке Бурлин Бурлинского района, а также в Таскалинском, Жангалинском, Сырымском районах и районе Байтерек. Продолжается капремонт на средства, выделенные из чрезвычайного резерва.

По 27,2 км ВЛ-35 кВ Чингирлау – Ащысай (Мырзагора) Чингирлауского района исполнение составляет 75%, по 24,93 км

ВЛ-35 кВ Кентубек (Григорьевка) – Александровка Бурлинского района работы выполнены на 95%. В рамках инвестиционной программы в этом году планируется освоить­ 874 млн 354,35 тыс. тенге.

Для снижения изношенности сетей электроснабжения и оборудования в рамках утверж­денного Постановлением Правительства РК Комплекс­ного плана развития Западно-Казахстанской области на 2023–2025 годы планируется реконструкция 2 019,5 км электрических сетей и оборудования на сумму в пределах 20 млрд тенге. Степень амортизации Уральской ТЭЦ, введенной в эксплуатацию в 1960 году, в настоящее время достигла 89%. По тепловым сетям этот показатель превысил 50%, по котельным – 51%.

Отвечающее за все это хозяйство АО «Жайыктеплоэнерго» снабжает тепловой энергией 1 674 объекта, в том числе 1 215 жилых домов. Из них 644 дома числятся на обслуживании КСК и управляющих компаний, 336 – бесхозные, в 103 действуют объединения собственников имущества, в 106 – простые товарищества. Практически во всех жилых домах проведена опрессовка и промывка внутренних систем отопления.

Как отметил генеральный директор АО Бакытжан Акимгужин, в соответствии с планом работ на текущий год на станции выполнен капитальный ремонт двух котлов. Проведена ревизия насосов, дымососов, вентиляторов, распределительных устройств всех классов напряжения, осуществлен текущий ремонт производственных зданий и сооружений, капитальный ремонт осветлителя.

В настоящее время проводятся­ пусконаладочные работы по проекту «Реконструкция ТЭЦ в части замены турбоагрегата

№ 1», ввод его в эксплуатацию ожидается до конца текущего года.

Кроме того, для снижения степени физической изношенности основного оборудования, повышения надежности работы станции разрабатывается

проектно-сметная документация по замене старых, отслуживших нормативные сроки эксплуатации котлоагрегатов № 1, 2, 3 и турбоагрегата № 3.

В случае положительного решения по финансированию из бюджета строительно-монтажные работы планируются начать в 2025 году. Завершается разработка ПСД «Установка двух подогревателей сетевой воды ПСГ на месте котла ПТВМ-100 ст. № 8», что позволит увеличить мощность получаемой тепловой энергии.

На сегодня завершен капитальный и текущий ремонт 5,8 км тепловых сетей, в том чис­ле 0,4 км восстановлено после гидравлических испытаний. Завершена реконструкция тепловой магистрали № 5 протяженностью 1,6 км, начаты работы по реконструкции магистрали № 2. Ведется разработка шести проектов по реконструкции магистральных и внутриквартальных тепловых сетей Уральска.

Проведена большая работа по замене и капремонту оборудования в котельном хозяйстве, обновлению парка спецтехники. Между тем, как отмечают в АО, на начало октября дебиторская задолженность потребителей за использованную тепловую энергию превысила 314 млн тенге, из них около 297 млн – долги населения.

По данным областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, для обеспечения надежной работы коммунальной сферы в регио­не реализуются 20 проектов по обновлению инженерной инфра­структуры. Из них 11 – по электроснабжению Уральска, Теректинского, Бурлинского, Казталовского, Сырымского и Таскалинского районов, шесть – по водоотведению и теплоснабжению областного центра, три направлены на улучшение водоснабжения ряда микрорайонов Аксая.

На сегодня шесть проектов реализовано, по 11 работы будут завершены до конца года, оставшиеся – переходящие на следующий год. В результате порядка 400 тыс. потребителей области будут обеспечены бесперебойным электроснабже­нием, теплом, водоснабжением и водоотведением.