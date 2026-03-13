Под крышей дома своего

Хорошая новость
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Сразу в нескольких районах Алматинской области сос­тоялись церемонии вручения ключей от квартир. Среди счастливых новоселов – многодетные семьи, матери-одиночки, люди с инвалидностью, выпускники детских домов, а также местные жители, стоящие в очереди на улучшение жилищных условий.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

В частности, в селе Тузусай Талгарского района крышу над головой обрели 55 семей из со­циально уязвимых слоев населения. Многие из них долгие годы жили на съемных квартирах, постоянно переезжая с места на место. Денег едва хватало на оплату аренды. Теперь эти мытарства позади.

По данным местных властей, между Отбасы банком и акиматом Талгарского района подписано соглашение о выделении 153 аренд­ных квартир малообес­печенным гражданам путем оформ­ления льготных жилищных займов. Кроме того, районным отделом строительства за счет бюджетных средств приобретено 205 квартир. Это жилье в рамках социальной программы будет передано нуждающимся семьям.

– Пусть под обретенным вами шаныраком всегда царят мир, дос­таток, уют и согласие! – пожелал землякам аксакал Жумахан Даулетшин, дав бата (благословение). – Пусть будет много счастливых моментов в вашей жизни!

В ответном слове Раиса Мурзажанова, Жалгаспай Ракметов и другие новоселы выразили благодарность всем, кто устроил им долгожданный праздник. После традиционного обряда шашу гостеприимные хозяева накрыли щедрый дастархан для своих первых гостей и будущих соседей.

К слову, апартаменты в многоквартирном доме сданы в экс­плуатацию под ключ, в чистовой отделке. В ближайших планах местного акимата – озеленение и благоустройство прилегающей территории.

В эти же дни ключи от новых квартир получили около 60 семей из Карасайского, Жамбылского и Уйгурского районов Алматинской области. По информации областного акимата, в очереди на жилье в регионе стоят около 40 тыс. человек. Большинство – представители социально уязвимых категорий.

С целью решения жилищной проблемы граждан ведется строительство ряда многоквартирных арендных и кредитных домов. Львиная доля квартир в них будет предоставлена в рамках льготной ипотечной программы Отбасы банка.

