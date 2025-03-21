Под одним шаныраком

Первое в стране индийское этнокультурное объединение «Сәлем Намасте» было создано в 2021 году. Однако его основатели – семейная пара Хитеш и Надежда Вадодария – активно вовлечены в деятельность Ассамблеи народа Казахстана уже долгие годы. Они регулярно принимают участие в благотворительных акциях, реализуют различные социальные и культурные проекты, а в этом году стали одними из инициаторов установки нового рекорда для Книги Гиннесса, который станет олицетворением дружбы и солидарности казахстанского общества.

– Индийское культурное объединение было создано всего четыре года назад, сегодня у нас 36 участников. Это представители разных этносов. В мире, дружбе и согласии мы все живем под единым шаныраком Дома дружбы. В Актау под эгидой Ассамблеи народа Казахстана работают 22 структуры, в том чис­ле этнокультурные объединения, совет аксакалов, совет матерей, есть клубы этномедиации, молодых ученых, журналистов, научно-экспертная группа. К нам приходят очень интересные личности, – рассказывает Надежда Вадодария.

«Сәлем Намасте» делает упор на обучающие программы. Для организаторов важно, чтобы мероприятия, которые они проводят, приносили долгосрочную пользу ее участникам.

– Мы проводим различные международные тренинги, более 300 программ обучения студентов, профессоров, ученых, медиков и инженеров. За это время при поддержке Посольства Индии обучены более 25 тысяч человек. Вот уже десять лет подряд нами также при поддержке Посольства Индии в РК проводится Международный день йоги в 33 городах Казахстана. Участники приходят семьями. Это пропаганда здорового образа жизни, наш вклад в формирование здоровой нации, – рассказывает директор объединения.

По инициативе Надежды Вадодария девочки и девушки страны могут стать участниками бесплатных курсов по освоению IT-технологий.

– Сейчас я являюсь менеджером программы Technology Kazakhstan, где зарегистрированы более двух тысяч участниц и 300 менторов. Это международная программа, в ней участвуют более 100 стран. Девочки и девушки от 8 до 18 лет обучаются технологиям FlutterFlow, low-code, no-code при поддержке Астана Hub и «Мангистау IT Hub». Делают свои со­циальные проекты, которые решают проблемы общества. В прошлом году участница из Казахстана заняла второе место, выиграла серебряную медаль, поехала в Кремниевую долину и представила нашу страну на международной арене. Обучение в этой программе бесплатное, – рассказывает Надежда Сергеевна.

Директор этнокультурного объединения не только радеет за науку, но и сама является прекрасным примером, как с успехом можно следовать принципу «обучение в течение всей жизни». Она – член Techno Woman Kazakhstan, поступила на грант в магистратуру в Executive MBA и проводит научное исследование по поводу социальных проектов и общественных фондов в Казахстане.

– Мне интересна эта тема, потому что мы зани­маемся благотворительностью и реализацией проектов устойчивого развития уже много лет. Все, что мы делаем, это не одноразовые акции, а мероприятия, которые влияют на общество. Также мы пропагандируем изучение казахского языка, я сама свободно владею им. В целом знаю пять языков, включая английский, французский, хинди. Все активные члены нашего ЭКО являются волонтерами ООН, – рассказывает Надежда Вадодария.

В 2025 году на 30-летие Ассамблеи народа Казахстана совместно с «Қоғамдық келісім» этнокультурное объединение «Сәлем Намасте» организовало республиканскую научно-экспертную конференцию, посвященную теме «Модель укрепления мира и сог­ласия». Эксперты говорили о влиянии АНК на общест­венный климат в Казахстане, подчеркивая вклад этого уникального института в дело консолидации представителей всех этносов, проживающих в стране.

Также представители ЭКО стремятся продвигать в мире опыт Казахстана в деле выстраивания гармоничных отношений в полиэтничном обществе. Так, Надежда Вадодария стала одним из инициаторов и организаторов необычной акции, которая пройдет в Актау в марте текущего года и, как ожидается, войдет в Книгу рекордов Гиннесса.

– В наш главный весенний праздник Наурыз в Казахстане стартует масштабная инициатива: мы планируем собрать 5 000 человек, одетых в традиционные национальные костюмы, и установить новый рекорд. Это событие не только подчеркнет красоту и богатство казахской культуры, но и станет символом единства народа, укрепления семейных ценностей и сохранения традиций. В эпоху глобализации особенно важно помнить о своих корнях и передавать наследие будущим поколениям, – рассказала Надежда Сергеевна.

Планируется провести акцию на площади на набережной Амфитеатра в микрорайоне 15 завтра, 22 марта. Принять участие приглашают всех желающих.