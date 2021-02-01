Под звучным именем «Тәй-тәй»

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Асель Муканова

Дисплазия тазобедренного сустава – одна из причин детской инвалидности. На нее приходится до 38 случаев на 1 000 новорожденных, из-за чего врожденная патология становится не только медицинской, но и социальной проблемой.

Для ее решения и предназначены профилактические ползунки «Тәй-тәй», которые позволяют поддерживать ножки малыша в правильном положении.

– В детской ортопедии широко используются различные специально разработанные для этих целей приспособления – шины Виленского, стремена Павлика. Лучше заняться профилактикой на ранней стадии, чтобы избежать операции по восстановлению сустава. При помощи специальной подкладки наши ползунки отводят ноги и помогают предупредить вывих головки бедра, – говорит научный руководитель Махаббат, профессор, сотрудник отдела науки и инноваций МУА, детский хирург-ортопед Роза Карабекова.

Именно с ее легкой подачи и родилась эта идея. Еще в 2017 году она разработала штанишки с таким же принципом действия. Они вяжутся из шерсти и востребованы в основном в холодное время года. Махаббат, будучи врачом-интерном, занималась в научном кружке университета по направлению «патология тазобедренного сустава». Одно­временно она была волонтером в благотворительном фонде
@karabekovfoundation, именно тогда у них с наставником возник­ла идея шить и выпускать детскую одежду для детей первого года жизни с диагнозом «патология тазобедренного сустава».

– В отличие от других наши ползунки мягкие, удобные и для повседневного применения, – демонстрирует свое детище девушка. – Дисплазия тазобедренного сустава – это недоразвитие всех элементов сустава, для ее лечения используются такие методы, как массаж, широкое отведение ног и физиолечение. По результатам научных исследований доказано, что профилактика патологии тазобедренного сус­тава до года дает 95% хороших анатомических результатов.

В июне 2020 года Махаббат Алпысбаева, представляя Медицинский университет Астана, приняла участие в международной программе Social Impact Award Kazakhstan, которая нацелена на развитие социального предпринимательства и решает вопросы социальных проблем. В конкурсе приняли участие около 100 зая­вителей, из которых в финал были отобраны 15 проектов, в том числе и «Ортопедические ползунки «Тәй-Тәй».

Организаторам импонировала суть проекта, которая заключается не только в профилактике и лечении серьезного заболевания у детей, но и его социальная значимость, ведь благодаря ему трудоустроены многодетные мамы. Три месяца компания Chevron проводила обучение социальному предпринимательству в режиме онлайн. В октябре состоялся финал конкурса, где были номинированы на грант от SIA Kazakhstan 3 победителя. В их число вошел и этот проект. Грант в размере 600 тыс. тенге был потрачен на оснащение швейного цеха, а помещение на льготных условиях предоставил частный благо­творительный фонд «Адал Ниет Астана». Сейчас здесь работает швея, многодетная мама Балым Омирзакова, а в небольшом социальном магазинчике на 1-м этаже торгуют еще 2 женщины-инвалида. Растет количество производимого товара, расширяется ассортимент.

– А ведь в какой-то момент Махаббат чуть было не сдалась, – признается Роза Карабекова. Она сама – мама пятерых детей, успешная бизнесвумен и врач, не устает генерировать новые идеи и тянуть за собой молодежь.

– Я всегда своим студентам говорю: «Я – телега, кто в мою телегу сядет, тот и поедет», – смеется профессор.

Оказалось, что в тот момент, когда Chevron проводил свой интенсив и нужно было по полдня участвовать в онлайн-конференциях, Махаббат сражалась в первых рядах борьбы с коронавирусной инфекцией. В 8 утра она выходила с ночного дежурства в провизорном центре, где работала не где-нибудь, а в реанимации, на самом сложном участке. А в 9 ей нужно было садиться за компьютер и постигать азы социального предпринимательства. Представить сложно, что тогда чувствовала эта хрупкая 23-летняя девушка. Ведь каждый день ей приходилось сталкиваться лицом к лицу со смертью, это был самый пик пандемии в Казахстане.

– В вузе был объявлен набор. Но не все студенты пошли работать в горячие точки, да еще и в реанимацию! – с гордос­тью говорит наставница Махаббат. – Знаете, среди врачей существует закономерность: у женщин, которые долго работают в реанимации, возникают проблемы с деторождением, это воздействие наркоза, микс инфекций... Это действительно самый сложный участок, и не только в моральном плане. Я предупреждала Махаббат, что будет очень непросто, пыталась приободрить, убеждала не бросать свой проект. Она молодец, что вовремя встряхнулась, соб­ралась и довела дело до конца.

Сама девушка признается, что добровольно пошла на передовую, и первое время, конечно, было очень страшно.

– В самый первый день я была в шоке от увиденного. Потом привыкла. Каждый день, идя домой, говорила спасибо – за то, что дышу, за все, что имею. Но о выборе профессии врача и этого участка работы ни разу не пожалела. Наоборот, это вдохновляет, когда ты получаешь наслаждение оттого, что помогаешь другим, – вспоминает сегодня Махаббат.

При поддержке наставника Махаббат Алпысбаева оформила авторское свидетельство на ползунки «Тәй-тәй». Они из натурального хлопка, со съемной подкладкой и швами наружу – все для удобства малыша. Носить их нужно по 5–6 часов в день в течение месяца, а потом можно снять подкладку и использовать как обычные ползунки. Продаются они в паре, по 3 500 тенге за комплект. Доступная цена – обязательный компонент, ведь, как правило, данная патология чаще встречается у детей из социально уязвимых слоев населения. Нужно расширять производство и поставлять продукцию в регионы. В планах также производить не только ортопедические товары, но и спортивную одежду для детей разных возрастов и групп. А пока Махаббат оканчивает седьмой курс и готовится к резидентуре, подумывая о выборе специализации между врачом-инфекционистом и реа­билитологом.

Здорово, когда педагоги дают студентам не просто положенный объем знаний, но еще и толчок для реального развития. Роза Карабекова, сама выдающийся врач из семейной докторской династии, всегда генерирует массу идей и подтягивает за собой способную заинтересованную молодежь. Последние годы она активно занимается деятельностью неправительственных организаций, участвует в различных конкурсах, помогает особенным деткам. С 2017 года ее фонд стал обладателем восьми грантов. Они шьют полезные изделия, сажают деревья, лечат глинотерапией.

– Сейчас у меня в голове витает идея о коммерциализации средств дополнительной реабилитации – ортоизделий. У нас очень туго с протезированием. Вот сегодня у меня на приеме был парень с переломом указательного пальца. Ну зачем ему гипс на полруки?! Я, конечно, приспособилась, сделала аккуратный, из подручных материалов. Но ведь можно было отпечатать на 3D-принтере, индивидуально, в виде прищепки или валика, чтобы облегчить ношение такого гипса, – делится Роза Карабекова. – Сегодня поддерж­ка государства мощная. Вот у меня 8 человек работают, все от Центра занятости, из социально уязвимых групп. Аренду помещений плачу по социальной цене. Остается только быть активными, искать проекты, грамотно писать заявки на гранты. Ведь главное – быть полезным людям, делиться знаниями, которыми обладаешь, и учить этому молодых.

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