Подарила сладость жизни

В Жалагашском районе Кызылординской области многодетная мать из аула Каракеткен Назгуль Сыдыккызы исполнила свою мечту, подарив односельчанам сладость жизни. Она открыла цех по выпечке тортов, кексов, сдобного хлеба, назвав его «Оркен татти алеми».

Под проект по созданию «вкус­ного» цеха Назгуль Сыдыккызы, которая до этого много лет проработала в местной школе, шесть миллионов тенге выдал региональный инвестиционный центр «Кызылорда».

– Деньги дали под низкий процент, – рассказывает сельский кондитер. – Это, конечно, порадовало. На заем купила электропечи, необходимые мелкие приспособления и аксессуа­ры, вроде форм и противней, запас ингредиентов – и дело пошло. Рецепты беру годами проверенные, стараюсь, чтобы наши сладости продавались по приемлемой цене. Теперь на работу хожу как на праздник, потому что хобби стало бизнесом.

Немаловажен и тот факт, что, открыв свое дело, Назгуль дала работу двум односельчанкам.

Местные жители продукцию цеха хвалят:

– Наша учительница еще в молодости хорошо готовила, и, когда она взялась печь сдобу, торты, стало ясно, что дело пойдет. Сейчас продукция маленького предприя­тия Назгуль продается не только у нас в Каракеткене, но и в областном центре – в магазине «Бал қаймақ». И когда речь заходит о подготовке к какому-нибудь тою, наша односельчанка становится незаменимой фигурой.

– Назгуль можно заказать и свежий хлеб к праздничному дас­тархану, и сладкую выпечку, и самсу – и все будет сделано так, что пальчики оближешь! Эта женщина такая добросовестная, ответственная и трудолюбивая, что и целой кондитерской фаб­рикой заведовать сможет. И мы только будем рады, если бизнес Назгуль и в дальнейшем будет расти и процветать, – говорят односельчане.