Подарки лета

Талантливые музыканты – скрипачка Аделина Мухамедия­рова, виолончелист Сеит Жанибеков, флейтистки Жаннет Туякова и Камиля Исмагулова, пианисты Бекзат Ракымов и Камила Кахирманова – с блеском представили слушателям произведения Ф. Шопена, Ж. Ибера, Д. Поппера, К. Зграя, Ф. Гобера, П. Чайковского, С. Рахманинова, И. Фролова.

– Выходя на сцену, где выступают лучшие мировые музыканты, я ощущаю много эмоций. С одной стороны, это волнение, потому что хочется соответствовать высоким стандартам, установленным предыдущими артистами. С другой стороны, я испытываю большую радость за честь быть час­тью такого великолепного музыкального наследия, – сказал Сеит Жанибеков.

Также столичных меломанов порадовали не менее интерес­ной программой, в которой вместе с гобоисткой Мадиной Мусабековой, пианисткой Марией Шавтельской, кларнетис­тами Диасом Муратовым и Эрнаром Салимбаевым принимали участие вокалисты – сопрано Марта Набатова и тенор Алмаз Раисов. Всеми любимая казахская народная песня «Ахау, керім», ария Клео­патры из оперы «Юлий Цезарь в Египте» Г. Генделя, ария Сюзанны из оперы «Свадьба Фигаро» В. Моцарта, «Песня ребенка» Дж. Россини, «Не входите» С. Скотта, «Соловей» П. Чайковского, камерно-инструментальные произведения В. Моцарта, Ф. Шопена, С. Рахманинова, Ф. Пуленка, И. Брамса и Д. Беннетта были тепло встречены публикой.

В завершающий вечер на сцене блистали меццо-сопрано Индира Мусатаева, баритон Кемел Галымжан, пианисты Алия Асанова и Ильяс Узбеков, гобоистка Жанель Нурбекова, флейтистка Сара Балтабаева и фаготист Еркебулан Багдат. Прозвучали ария Дидоны из оперы «Дидона и Эней» Г. Перселла, популярные романсы «Нет, только тот, кто знал…», «Благословляю вас, леса...», «Ночь» П. Чайковского, а также шедевры инструментального жанра А. Вивальди, К. Рейнеке, К. Вебера, А. Скрябина.

– В этом концерте я исполнила два произведения Александра Скрябина – Вальс для фортепиано ля-бемоль мажор и Сонату для фортепиано № 4, представляющие два разных периода творчества композитора. На примере этих сочинений мы можем заметить, как сильно меняется музыкальный язык композитора, – отметила пианистка Алия Асанова.

Партию фортепиано в эти дни исполняли Жаныл Рахим­бекова, Зару Жазыкбаева, Гульжанат Жанатаева, Мадина Такеева.

В «Астана Опера» отмечают, что поддержка молодого поколения казахстанских классических исполнителей – одна из важных составляющих дея­тельности театра. Это помогает начинающим талантам делать первые шаги в профессиональной жизни, открывает им дорогу на большую сцену.