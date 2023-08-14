Подарки лета Свежий выпуск 14 августа 2023 г. 0:00 1 Таша Нойер Традиционные концерты «Музыкальные каникулы в «Астана Опера» запомнились жителям и гостям столицы. фото театра «Астана Опера» Талантливые музыканты – скрипачка Аделина Мухамедиярова, виолончелист Сеит Жанибеков, флейтистки Жаннет Туякова и Камиля Исмагулова, пианисты Бекзат Ракымов и Камила Кахирманова – с блеском представили слушателям произведения Ф. Шопена, Ж. Ибера, Д. Поппера, К. Зграя, Ф. Гобера, П. Чайковского, С. Рахманинова, И. Фролова. – Выходя на сцену, где выступают лучшие мировые музыканты, я ощущаю много эмоций. С одной стороны, это волнение, потому что хочется соответствовать высоким стандартам, установленным предыдущими артистами. С другой стороны, я испытываю большую радость за честь быть частью такого великолепного музыкального наследия, – сказал Сеит Жанибеков. Также столичных меломанов порадовали не менее интересной программой, в которой вместе с гобоисткой Мадиной Мусабековой, пианисткой Марией Шавтельской, кларнетистами Диасом Муратовым и Эрнаром Салимбаевым принимали участие вокалисты – сопрано Марта Набатова и тенор Алмаз Раисов. Всеми любимая казахская народная песня «Ахау, керім», ария Клеопатры из оперы «Юлий Цезарь в Египте» Г. Генделя, ария Сюзанны из оперы «Свадьба Фигаро» В. Моцарта, «Песня ребенка» Дж. Россини, «Не входите» С. Скотта, «Соловей» П. Чайковского, камерно-инструментальные произведения В. Моцарта, Ф. Шопена, С. Рахманинова, Ф. Пуленка, И. Брамса и Д. Беннетта были тепло встречены публикой. В завершающий вечер на сцене блистали меццо-сопрано Индира Мусатаева, баритон Кемел Галымжан, пианисты Алия Асанова и Ильяс Узбеков, гобоистка Жанель Нурбекова, флейтистка Сара Балтабаева и фаготист Еркебулан Багдат. Прозвучали ария Дидоны из оперы «Дидона и Эней» Г. Перселла, популярные романсы «Нет, только тот, кто знал…», «Благословляю вас, леса...», «Ночь» П. Чайковского, а также шедевры инструментального жанра А. Вивальди, К. Рейнеке, К. Вебера, А. Скрябина. – В этом концерте я исполнила два произведения Александра Скрябина – Вальс для фортепиано ля-бемоль мажор и Сонату для фортепиано № 4, представляющие два разных периода творчества композитора. На примере этих сочинений мы можем заметить, как сильно меняется музыкальный язык композитора, – отметила пианистка Алия Асанова. Партию фортепиано в эти дни исполняли Жаныл Рахимбекова, Зару Жазыкбаева, Гульжанат Жанатаева, Мадина Такеева. В «Астана Опера» отмечают, что поддержка молодого поколения казахстанских классических исполнителей – одна из важных составляющих деятельности театра. Это помогает начинающим талантам делать первые шаги в профессиональной жизни, открывает им дорогу на большую сцену. #культура #музыка #столица #концерты #театр #опера