Жителям не была предоставлена возможность выбрать подрядчика
Прокуратура Тараза в ходе проверки деятельности ТОО «Т» выявила факт подделки подписей жильцов при заключении договора на капитальный ремонт общего имущества четырехстороннего кондоминиума, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона
Согласно законодательству, выбор подрядной организации для проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума должен осуществляться советом дома.
Однако в данном случае жителям не была предоставлена возможность выбрать подрядчика: были подделаны подписи жильцов.
«Начато досудебное расследование. Кроме того, по результатам проверки деятельности товарищества 3 мая 2025 года прокуратурой города зарегистрировано уголовное дело по ч.4 ст.189 УК РК по факту необоснованного расходования бюджетных средств, выделенных на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства в размере 59 млн тенге», – говорится в сообщении.