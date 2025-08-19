Подделали подписи жильцов: выделенные на ЖКХ миллионы растратили в Таразе

Закон и Порядок
140
Дана Аменова
специальный корреспондент

Жителям не была предоставлена возможность выбрать подрядчика

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Прокуратура Тараза в ходе проверки деятельности ТОО «Т» выявила факт подделки подписей жильцов при заключении договора на капитальный ремонт общего имущества четырехстороннего кондоминиума, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Согласно законодательству, выбор подрядной организации для проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума должен осуществляться советом дома.

Однако в данном случае жителям не была предоставлена возможность выбрать подрядчика: были подделаны подписи жильцов.

«Начато досудебное расследование. Кроме того, по результатам проверки деятельности товарищества 3 мая 2025 года прокуратурой города зарегистрировано уголовное дело по ч.4 ст.189 УК РК по факту необоснованного расходования бюджетных средств, выделенных на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства в размере 59 млн тенге»,  – говорится в сообщении.

#модернизация #прокуратура #Тараз #ЖКХ #растрата #подписи

Популярное

Все
Два жилых массива полностью обеспечены газом
Нашим палуанам не было равных
Как Казахстан готовится к революции в производстве авиатоплива
Лучшие мергены континента собрались в Шымкенте
В поселке открылась новая школа
Заблокировали 600 сайтов
Создано спецподразделение по внедрению ИИ
При поддержке фонда
Завершается хлебоуборочная страда
В аэропорту Караганды построят заправочный комплекс
Киберпреступления – как вирус: меняют форму, но сохраняют суть
Важная часть жизни общества
Отрасль нуждается в стратегии
Новый рубеж развития
Мыслить смело, действовать достойно
За гибель шахтеров – реальные сроки
Перспективы развития параспорта
Ботай покоряет мир
Фундамент идеологии «Закон и Порядок»
Руководствуясь наказами избирателей
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
Карагандинский академический театр музкомедии приедет на гастроли в Астану
Среднемесячная зарплата выросла в Казахстане
Определены 100 популярных казахстанских книг
Как будет расти Караганда
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
День спорта отметят в Казахстане
Мертвые души и трудоустройство
Шапан Танеке Досетулы передан Национальному музею
Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже
И цвет окрашивает слово...
Условно-досрочное освобождение стало доступным для новой категории осужденных в РК
Достучаться до сердец
По принципу единой образовательной среды
EXPO-2025: туристический потенциал Астаны представили на всемирной выставке
Сегодня – День спорта
В Семее состоялся айтыс «Адамзаттың Абайы»
В Алматы отметили юбилей великого поэта и мыслителя
Уборка началась на севере страны
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

Заблокировали 600 сайтов
Водный кризис в Шардаре: ситуацию прокомментировали в проку…
30-летнюю астанчанку подозревают в убийстве матери
В области Абай убрали незаконно установленные дорожные знаки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]