Жителям не была предоставлена возможность выбрать подрядчика

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Прокуратура Тараза в ходе проверки деятельности ТОО «Т» выявила факт подделки подписей жильцов при заключении договора на капитальный ремонт общего имущества четырехстороннего кондоминиума, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Согласно законодательству, выбор подрядной организации для проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума должен осуществляться советом дома.

Однако в данном случае жителям не была предоставлена возможность выбрать подрядчика: были подделаны подписи жильцов.