Поддельные медицинские сертификаты продавали в Жетысу – видео

Полицейские Жетысуской области при координации облпрокуратуры задержали группу, продававшую поддельные медицинские документы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

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Трое жителей Талдыкоргана долгое время продавали работникам медучреждений разных регионов поддельные сертификаты о повышении квалификации. Эти документы дают право на медицинскую деятельность и допуск к клинической практике (работа с пациентами по специальности), а также присваивает квалификационную категорию.

В подделке и сбыте документов участвовали один из программистов облздрава, бывший сотрудник правоохранительного органа и медсестра частного медцентра.

«При обыске в местах работы и жительства подозреваемых обнаружены около 300 заполненных на разные имена квалификационных свидетельств различных учебных медзаведений и медучреждений, а также другие предметы, доказывающие их преступную деятельность.

Денежные вознаграждения за незаконную деятельность производились путем перечислений на карточки из разных регионов страны. В настоящее время задержанные дали признательные показания, следственные действия продолжаются», – сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП области Саркытбай Кусаинов.