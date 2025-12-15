Исполнение поручений Президента по поддержке малого и среднего бизнеса является одним из приоритетов деятельности Правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Благодаря принятым мерам в последние годы в Казахстане наблюдается устойчивый рост вклада МСБ в экономику страны. Редакция сайта Primeminister.kz продолжает серию публикаций о развитии Казахстана в 2025 году, сообщает Kazpravda.kz

В ежегодном Послании народу Казахстана Глава государства обозначил малое и среднее предпринимательство как один из главных драйверов роста экономики. Данные Бюро Национальной статистики подтверждают, что сегодня каждый пятый казахстанец работает в сфере бизнеса, а доля валовой добавленной стоимости малого и среднего предпринимательства в экономике уже приближается к 40% (39,8%).

По итогам 2 квартала 2025 года доля валовой добавленной стоимости среднего предпринимательства в ВВП составила 7,9%, что выше прошлогоднего уровня. Это означает, что сектор среднего бизнеса укрепляется и увеличивает вклад в создание стоимости.

На протяжении 2022–2024 гг. ВДС среднего бизнеса сохраняет стабильность на уровне 6,7–6,9%, а число предприятий — на отметке более 3 тысяч, что говорит о зрелости и устойчивости среднего звена.

Сегодня 99,9% всех субъектов предпринимательства — это микро- и малые компании. Именно они формируют «живую ткань» экономики и обеспечивают занятость более 4,4 млн человек, что на 3,9% больше, чем год назад. То есть за год в секторе появилось десятки тысяч новых рабочих мест. На долю МСП приходится почти половина всего экономически активного населения страны — 45,5%, что подчеркивает важность сектора для роста благосостояния граждан и стабильности рынка труда.

По поручению Президента Правительство последовательно расширяет меры поддержки бизнеса. Создан Реестр, включающий 117 инструментов, которые позволяют предпринимателям развивать производство, совершенствовать технологии, выходить на экспорт и привлекать финансирование. Сервис baqylauda.qoldau.kz стал универсальной точкой доступа к мерам поддержки, которыми уже воспользовались около 222 тысяч человек — это подтверждение востребованности и доступности инструментов.

С 2024 года в стране реализуется комплексная политика, направленная на выравнивание условий ведения бизнеса, стимулирование к укрупнению компаний и усиление роли среднего бизнеса. Цель — создание предсказуемой и справедливой среды для предпринимателей.

Дополнительно создан Реестр обязательных требований, который оцифровал и упорядочил все требования к бизнесу. Это обеспечивает прозрачность и облегчает предпринимателям выполнение ими обязательных норм. В результате поддержка МСП в Казахстане становится системной и понятной для бизнес-сообщества.

В частности:

- пересматриваются квалификационные требования и оптимизируются разрешительные процедуры, что снижает барьеры для запуска и ведения бизнеса;

- крупные предприятия обязаны заключать долгосрочные договоры с МСБ, что открывает для малого и среднего бизнеса гарантированные рынки сбыта и создает новые возможности роста;

- в новом Налоговом кодексе число специальных налоговых режимов сокращено с 7 до 3. Такой подход ограничивает схемы дробления и стимулирует компании развиваться и масштабироваться.

В целях усиления и укрупнения среднего бизнеса Министерство национальной экономики совместно с ЕБРР работает над конкретными планами развития предприятий, направленными на увеличение объемов производства в 2–3 раза. Это означает переход к качественно новому уровню масштабирования и повышению доли высокопроизводительных компаний в экономике.

Таким образом, средний бизнес постепенно становится одним из ключевых драйверов экономического роста, способным обеспечивать устойчивое развитие регионов и страны в целом.

В рамках исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» Правительство совместно с ЕБРР проводят глубокую диагностику компаний, оценивают их инвестиционный потенциал и разрабатывают индивидуальные планы роста. Уже начата работа с 20 предприятиями, а до 2030 года число участников программы достигнет не менее 70 — это формирует сильный слой компаний, готовых к росту.

В стране идет перезагрузка регулирования бизнеса. По принципу «регулирования с чистого листа» пересматриваются требования, убираются устаревшие нормы и обновляется система госконтроля. В результате в Казахстане значительно упрощаются условия для ведения бизнеса.

В текущем году запущена программа льготного финансирования «Өрлеу». Более 1 700 проектов профинансировано на сумму 482 млрд тенге, что подтверждает высокий спрос и эффективность данного инструмента. На базе Фонда «Даму» созданы два гарантийных фонда, которые расширяют доступ предпринимателей к финансированию:

Гарантийный фонд - 1 выдает гарантии портфельным методом, кредитование производится через банки второго уровня по проектам с суммой финансирования до 7 млрд тенге. На текущий момент фонд поддержал 2 384 проекта на сумму 417,7 млрд тенге, предоставив гарантий на 229,9 млрд тенге;

Гарантийный фонд - 2 ориентирован на крупные инвестиционные и инфраструктурные проекты. По ГФ-2 уже реализовал первый крупный проект стоимостью 7,1 млрд тенге, обеспечив гарантией на 2,8 млрд тенге. Еще один проект на стадии подписания.

В дальнейшем планируется переход к более адресной и точечной поддержке с учетом отраслевых и региональных особенностей, что позволит эффективнее раскрывать потенциал разных сегментов бизнеса.

Таким образом, поддержка предпринимательства развивается непрерывно и охватывает все стадии — от появления идеи до масштабирования. Программа «Өрлеу» и другие меры формируют прочную основу для роста объемов производства. В свою очередь активность бизнеса подтверждает, что предпринимательская среда Казахстана становится более зрелой, устойчивой и динамичной.