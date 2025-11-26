По данным Бюро национальной статистики, на 1 сентября 2025-го в Казахстане насчитывалось 2 174 309 действующих предприятий малого и среднего бизнеса, что на 6,4% больше, чем годом ранее. Рост числа предприятий напрямую отражается на занятости: каждая новая компания – это потенциальные рабочие места.

Доля МСБ в экономике достигла 38,6% ВВП, увеличившись на 0,9 процентного пункта. При этом объем выпуска продукции сектором вырос на 11,4% – до 18,7 трлн тенге, что свидетельствует не только о количественном росте предприятий, но и об их повышающейся эффективности.

Одним из ключевых факторов, стимулирующих развитие частной инициа­тивы, стало сокращение давления на бизнес. Благодаря принятому в 2024 году закону по вопросам ведения бизнеса система государственного контроля была реформирована – акцент смещен с проверок на профилактику.

По данным Генеральной прокуратуры, количество проверок снизилось более чем в два раза. Кроме того, отменено свыше 10 тыс. избыточных требований. Принцип «1 in 2 out» (одно новое требование при отмене двух старых) предотвращает рост бюрократичес­кой нагрузки. Все это способствует формированию предсказуемой среды для бизнеса.

Как отмечает директор столичного РПП «Атамекен» Женис Тайшытаев, исходя из сведений правовой статистики, в целом за девять месяцев текущего года по республике наблюдается снижение зарегистрированных проверок на 5,6%. В разрезе регионов Астана занимает второе место по числу проверок (5 513), первое место – у Алматы (9 937).

Однако в динамике по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по городу Астане также наблюдается снижение числа проверок в отношении субъектов предпринимательства – на 11,9%, с 3 999 до 3 521.

По словам эксперта, за истекший период нынешнего года в палату предпринимателей поступило более 250 обращений, защищены права 226 субъектов предпринимательской деятельности на сумму 14,5 млрд тенге.

– Большая часть из поступивших обращений связана со сферой государственных закупок – 27%, земельных отношений, архитектуры и градострои­тельства – 13%, налогового законодательства – 11%, – уточнил Женис Тайшытаев. – Доля обращений, связанных с осуществлением госконтроля и надзора, невысока.

Вместе с тем в целях превенции со стороны предпринимателей нарушений с участием уполномоченных госорганов на регулярной основе проводятся разъяс­нительные мероприятия по вопросам государственного контроля и надзора. Кроме того, эксперты отдела защиты прав предпринимателей оказывают правовую поддержку в обжаловании незаконных решений и актов госорганов.

Новый этап в развитии предпринимательской экосистемы связан с цифровыми решениями. Запущено мобильное приложение eGov Business, которое упрощает взаимодействие предпринимателей с государством. Благодаря сервису «Мой бизнес» они могут зарегистрировать предприятие, получить электронные сертификаты и пользоваться более чем 30 госуслугами. Это снижает издержки и время, необходимое для запуска бизнеса, тем самым ускоряя создание новых рабочих мест.

Дополнительно ведется работа по оптимизации отчетности: из 381 информационного инструмента уже оптимизировано 192 (49%), часть из них переводится в автоматический режим. То есть предприниматели тратят меньше времени на бумажную работу и больше – на развитие бизнеса.

Ключевым инструментом стимулирования предпринимательства остается финансовая поддержка. В 2024 году льготным финансированием было охвачено 26 тыс. бизнес-проектов на сумму около 1,3 трлн тенге.

В 2025 году внедрен новый механизм льготного кредитования с участием банков второго уровня без посредников. Кредиты до 200 млн тенге выдаются под 12,3% годовых сроком до трех лет – преимущественно для микро- и малого бизнеса. Это позволяет предпринимателям открывать новые направления, расширять штаты и осваивать региональные рынки.

Кроме того, запущена программа «Өрлеу», в рамках которой выдано 1 095 кредитов на сумму 392 млрд тенге. Средства направляются на проекты с длительным циклом – до 10 лет.

Важным новшеством стало создание двух гарантийных фондов на базе фонда «Даму». Только в рамках первого гарантийного фонда уже поддержано 1 618 проектов на 281 млрд тенге, а по второму – один проект на 7,1 млрд тенге. Гарантии позволяют бизнесу получать кредиты без избыточных залоговых требований и расширять производство, а значит – нанимать новых сотрудников.

Все это объединено в единый реестр мер поддержки, включающий более 100 финансовых и нефинансовых инструментов. Центральным элементом цифрового контроля стала система Baqylauda, которая отслеживает эффективность господдержки и предос­тавляет обратную связь.

Рост занятости также стимулируется за счет передачи госпредприятий в конкурентную среду. С начала 2025 года в частные руки передано 396 объектов на сумму 922,1 млрд тенге, 69 предприятий ликвидированы или реорганизованы.

IPO крупных компаний, таких как «КазМунайГаз» (153,9 млрд тенге), KEGOC (22,6 млрд) и «Эйр Астана» (10,6 млрд), открывает возможность для привлечения частных инвестиций и вовлечения граждан в экономику. Это, по мнению экспертов, создает дополнительные рабочие места как в самих компаниях, так и в смежных отраслях.

В ближайшие годы предусмотрена трехэтап­ная программа оптимизации гос­предприятий: в 2026-м – около 200 объектов, в 2027–2028 годах – более 100 компаний, в 2029–2030 годах – еще 60 предприятий в сфере энергетики и теплоснабжения. Главная цель – повысить эффективность экономики и создать условия для успешного развития частного бизнеса.

Последовательная политика Казахстана по дерегулированию, цифровизации, финансовой поддержке и приватизации формирует основу для создания тысяч новых рабочих мест ежегодно. Рост числа предприятий МСБ, расширение программ кредитования и упрощение взаимодействия с государством создают мощный мультипликативный эффект: повышается инвестиционная активность, развиваются новые отрасли, растет благосостояние регионов.