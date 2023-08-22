Поддержку проектов обрабатывающей промышленности обсудили в Правительстве

Во вторник, 22 августа, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел очередное заседание Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Участники обсудили вопросы включения новых активов в Комплексный план приватизации на 2021-2025 годы, а также исключения из него ряда организаций коммунальной собственности.

Кроме того, рассмотрены вопросы финансирования проектов предпринимательства в обрабатывающей промышленности и в рамках программы поддержки автомобильной промышленности, а также строительства нового онкологического центра в Алматы.