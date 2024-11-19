Более 1,5 тысяч гидротехнических сооружений проверили в Казахстане

Проверку проводили инспекции Министерства водных ресурсов и ирригации совместно с МЧС и местными властями провели обследование 1502-х гидротехнических сооружений по всей стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на профильное ведомство

Работа проводилась для подготовки к паводковому периоду. По итогам проверок собственникам ряда гидротехнических сооружений даны рекомендации по устранению выявленных недочетов.

Напомним, что в стране действуют 8 бассейновых инспекций: Арало-Сырдарьинская, Балхаш-Алакольская, Ертисская, Есильская, Жайык-Каспийская, Нура-Сарысуская, Тобол-Торгайская и Шу-Таласская.