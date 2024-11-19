Более 1,5 тысяч гидротехнических сооружений проверили в Казахстане

Водное хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Проверку проводили инспекции Министерства водных ресурсов и ирригации совместно с МЧС и местными властями провели обследование 1502-х гидротехнических сооружений по всей стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на профильное ведомство

Работа проводилась для подготовки к паводковому периоду. По итогам проверок собственникам ряда гидротехнических сооружений даны рекомендации по устранению выявленных недочетов.

Напомним, что в стране действуют 8 бассейновых инспекций: Арало-Сырдарьинская, Балхаш-Алакольская, Ертисская, Есильская, Жайык-Каспийская, Нура-Сарысуская, Тобол-Торгайская и Шу-Таласская.

«Все водохранилища работают по утвержденному графику, который будет корректироваться в зависимости от будущих прогнозов. Чтобы обеспечить свободные объемы для приема весеннего паводка, идет сброс воды из водохранилищ на севере, западе, востоке и центре страны. Водохранилища на юге Казахстана продолжают работать в режиме накопления», – сообщила и.о. председателя Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Гульмира Имашева.

#паводки #водные ресурсы

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