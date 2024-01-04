Подготовку к расширенному заседанию с участием президента обсудили в правительстве

Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Вопросы подготовки к расширенному заседанию с участием главы государства по итогам социально-экономического развития за прошлый год и планам работы правительства на 2024 год рассмотрели на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании были обсуждены вопросы обеспечения дальнейшего роста экономики в рамках продолжения реформ, обозначенных президентом в посланиях народу и предвыборной программе. В частности, реализации задач и проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспортной сфере, здравоохранении, образовании и туризме, а также вопросы трудоустройства и укрепления социальной поддержки граждан.

Кроме того, обсуждены меры по привлечению инвестиций, поддержке малого и среднего бизнеса, а также дальнейшему снижению инфляции.

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