Подобрали, обогрели…

В машине находились двое граждан соседнего государства, ехавших в Россию. Получив сигнал о помощи, на место происшествия сразу выехали сотрудники районного отдела по ЧС и специалисты местных исполнительных органов.

Гостей эвакуировали в пункт обогрева в селе Чапаево. Ночлег и питание организовал аким Кызылжарского сельского округа.

На следующий день кызылжарские спасатели организовали техническую помощь, грузовик отогрели, он завелся, и граждане Кыргызстана продолжили путь, сердечно поблагодарив всех, кто пришел на помощь.