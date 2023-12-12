Подобрали, обогрели… Общество 12 декабря 2023 г. 3:00 456 Аскер Шыгысов Замерзавших на трассе граждан Кыргызстана вызволили из беды спасатели Северо-Казахстанской области. На 30-градусном морозе замерзла солярка в грузовике VOLVO близ села Чапаево Кызылжарского района. фото из архива "КП" В машине находились двое граждан соседнего государства, ехавших в Россию. Получив сигнал о помощи, на место происшествия сразу выехали сотрудники районного отдела по ЧС и специалисты местных исполнительных органов. Гостей эвакуировали в пункт обогрева в селе Чапаево. Ночлег и питание организовал аким Кызылжарского сельского округа. На следующий день кызылжарские спасатели организовали техническую помощь, грузовик отогрели, он завелся, и граждане Кыргызстана продолжили путь, сердечно поблагодарив всех, кто пришел на помощь. #СКО #трасса #спасатели