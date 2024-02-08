Подозреваемого в мошенничестве почти на 3 млрд тенге задержали в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, 6 февраля при координации Генпрокуратуры в Астане задержан подозреваемый совершении мошенничества в особо крупном размере Сулейменов К.М. Ранее 30 января в Кызылорде был установлен и задержан другой его подельник Каржауов Р.К.

— Согласно материалам уголовного дела Сулейменов К. в группе лиц в 2021-2022 годах оформлял фиктивные автокредиты на граждан. От их мошеннических действий пострадал 231 человек, ущерб составил 2,9 млрд тенге. В ходе расследования в мае 2022 года Сулейменов скрылся и был объявлен в розыск. В настоящее время Сулейменов доставлен в город Актау и водворен в изолятор временного содержания, — сообщили в надзорном органе.

В Генпрокуратуре отметили, что за совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.