Подозреваемого в мошенничестве почти на 3 млрд тенге задержали в Астане

Общество, Другое
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Дана Аменова
Корреспондент

Мужчина оформлял на доверчивых граждан фиктивные автокредиты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, 6 февраля при координации Генпрокуратуры в Астане задержан подозреваемый совершении мошенничества в особо крупном размере Сулейменов К.М. Ранее 30 января в Кызылорде был установлен и задержан другой его подельник Каржауов Р.К.

— Согласно материалам уголовного дела Сулейменов К. в группе лиц в 2021-2022 годах оформлял фиктивные автокредиты на граждан. От их мошеннических действий пострадал 231 человек, ущерб составил 2,9 млрд тенге. В ходе расследования в мае 2022 года Сулейменов скрылся и был объявлен в розыск. В настоящее время Сулейменов доставлен в город Актау и водворен в изолятор временного содержания, — сообщили в надзорном органе.

В Генпрокуратуре отметили, что за совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

#задержание #мошенничество #прокуратура #подозреваемый

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