Подозреваемого в крупном мошенничестве казахстанца экстрадировали из ОАЭ

Мужчина обещал поставить автомобиль из США и скрылся с деньгами

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры и Интерпола при содействии МИД РК экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов подозреваемого для привлечения к уголовной ответственности за хищение чужого имущества в крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, сообщает Kazpravda.kz

«В октябре 2010 года злоумышленник получил от потерпевшего свыше 50 млн тенге за доставку автомобиля марки «Роллс-Ройс» из США, после чего скрылся. В отношении него возбудили уголовное дело, он был объявлен в международный розыск», - рассказали в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что мужчина скрывался от правоохранительных органов Казахстана более 10 лет.

«За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет с конфискацией имущества», – говорится в сообщении ГП РК.

Экстрадиция разыскиваемого стала возможной благодаря Соглашению между РК и ОАЭ о выдаче преступников от 2009 года, разработанному Генпрокуратурой, добавили в пресс-службе.