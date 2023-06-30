Подозреваемого в создании финпирамиды "Qnet" задержали в Кызылординской области

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Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой "Qnet" проводится Департаментом АФМ по Кызылординской области, передает корреспондент Кazpravda.kz.

Расследование установило, что подозреваемый в период с 2020 по 2021 годы создал и руководил финансовой пирамидой, в деятельность которой вовлечены 38 человек (потерпевших), с нанесением материального ущерба на сумму более 46 млн тенге.

"Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, на основании которой указанный гражданин задержан и водворен в изолятор временного содержания сроком до 2-х месяцев. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда, добавили в агентстве.