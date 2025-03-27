Подозреваемого в убийстве павлодарца задержали в России

За совершение преступления ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Сотрудники правоохранительных органов в РФ установили подозреваемого в совершении убийства оба в Павлодаре.

При координации прокуратуры Павлодарской области, в городе Шарыпово, Красноярского края Российской Федерации органами уголовного преследования по горячим следам задержан гражданин Казахстана, подозреваемый в резонансном убийстве своего бизнес-партнера.

Напомним, что инцидент произошел в феврале текущего года, когда сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, во дворе одного из домов города Павлодара, обнаружен труп предпринимателя.

«По факту убийства начато досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса. В настоящее время прокуратура принимает меры для экстрадиции подозреваемого в РК», – проинформировали в надзорном органе.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.