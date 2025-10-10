Подозреваемого в уклонении от уплаты налогов экстрадировали из ОАЭ

Закон и Порядок
124
Дана Аменова
специальный корреспондент

Правонарушитель более года находился в международном розыске

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры и АФМ при содействии Посольства Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах экстрадировали гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сообщает Kazpravda.kz

В период с 2018 по 2020 годы он, будучи директором коммерческого предприятия, уклонился от уплаты корпоративного налога и НДС, причинив государству ущерб на сумму свыше 293 млн тенге. После совершения преступления подозреваемый скрылся и более года находился в международном розыске.

В сентябре текущего года он был задержан на территории Объединенных Арабских Эмиратов и по запросу Генпрокуратуры Казахстана передан нашим правоохранительным органам.

«В настоящее время подозреваемый водворён в следственный изолятор. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с конфискацией имущества»,  уточнили в надзорном органе.

Там же напомнили, что в текущем году из ОАЭ уже экстрадировали девять разыскиваемых граждан.

#налоги #подозреваемый #ОАЭ #экстрадиция

