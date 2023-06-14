Подозреваемого в жестоком убийстве выдали подозрительные коробки в СКО

Убийство женщины раскрыли в городе Петропавловске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram прокуратуры Северо-Казахстанской области.

Фото: Kazpravda.kz

26 мая в одной из квартир Петропавловска полиция обнаружила труп женщины, убитой с особой жестокостью. На теле погибшей были множественные колото-резаные раны.

В осмотре места происшествия участвовал и процессуальный прокурор А. Иманкулов. Изучая записи камер видеонаблюдения с места работы подозреваемого, он заметил, как тот выбросил подозрительные коробки в мусорные баки.

Прокурор тут же дал указание проверить мусорные контейнеры. И не зря. В них были обнаружены вещи подозреваемого с бурыми пятнами, ножи и предметы, использованные в качестве орудия убийства.

В конечном итоге эти предметы и стали прямыми вещественными доказательствами причастности мужчины к убийству жительницы Петропавловска.

В областном Департаменте полиции отметили высокий профессионализм сотрудников прокуратуры Петропавловска, который позволил успешно раскрыть особо тяжкое преступление.