Подозреваемых в пропаганде терроризма задержали в Казахстане

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент

Задержанным на время следствия избрана мера пресечения в виде ареста

Фото: пресс-служба МВД РК

В Алматы и Туркестане задержаны подозреваемые в пропаганде терроризма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

По данным ведомства,  департаментом полиции города Алматы при содействии ДКНБ задержан подозреваемый в пропаганде идей терроризма.

Отмечается, что задержанный является приверженцем запрещенной в Казахстане религиозно-экстремистской организации “Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами”. Кроме того, в Туркестане сотрудники ДП области при координации органов прокуратуры задержали местного жителя, подозреваемого в пропаганде идей терроризма.

"Мужчина является приверженцем идеологии международной террористической организации "ДАИШ", запрещенной в Казахстане решением суда", – говорится в сообщении.

По информации МВД, при обыске по месту жительства обоих подозреваемых, изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства. Осуществляется досудебное расследование по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма".

Задержанным на время следствия избрана мера пресечения в виде ареста.

 

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