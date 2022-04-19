Подозреваемых в шпионаже против Казахстана задержал КНБ

В Комитете национальной безопасности сообщили о задержании ряда подозреваемых в шпионаже, передает Kazpravda.kz.
"Комитетом национальной безопасности по подозрению в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашений государственных секретов задержана группа лиц, в том числе гражданин иностранного государства", - говорится в информации.
Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.175 (государственная измена), ст.176 (шпионаж) и ч.3 ст. 185 (незаконное собирание и разглашение государственных секретов) УК РК.
Следственном судом в отношении этой группы лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Уголовные дела имеют гриф "Секретно", в связи с чем, иная информация в интересах следствия не разглашается, добавили в пресс-службе КНБ.