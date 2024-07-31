Обманувший таразцев россиянин пытался сбежать в Кыргызстан

Он вместе с сообщниками завладел 19 млн тенге потерпевших

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При пересечении госграницы задержан подозреваемый в интернет-мошенничестве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

18 июля сотрудниками городского отдела полиции задержан гражданин РФ, обманувший посредством интернет-связи трех доверчивых жителей Тараза. Он с апреля по май со своими сообщниками звонил с различных номеров и, представляясь «сотрудниками службы безопасности банков второго уровня» и «сотрудниками правоохранительных органов», пугал угрозой мошеннических операций с их счетами.

Так, мошенники посредством видеосвязи социальной сети WhatsApp, оформляли обманным путем кредиты и завладели 19 млн тенге потерпевших.

«По данному факту 25 апреля 2024 года было начато досудебное расследование по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК. Подозреваемый задержан при пересечении пункта пропуска госграницы в сторону Кыргызской Республики», – сообщили в прокуратуре.

Следствие продолжается, добавили в пресс-службе.