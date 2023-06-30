Подрастающее поколение плохо знает законы – Касым-Жомарт Токаев

В ходе своего выступления на заседании коллегии МВД Касым-Жомарт Токаев отметил слабую работу правоохранительных органов с подростками и молодежью, сообщает Kazpravda.kz .

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"Хотел бы остановиться на еще одной значимой проблеме. Высшие должностные лица полиции должны посещать школы и университеты, разъясняя подрастающему поколению необходимость следования законам и последствия их нарушения. К сожалению, у нашей молодежи низкий уровень правовой грамотности", - сказал Токаев.

По его словам, подрастающее поколение плохо знает законы и зачастую до конца не осознает важность их неукоснительного соблюдения. Последствия такой юридической безграмотности могут быть очень серьезными.

"Я всегда говорю о том, что в стране должно господствовать верховенство закона, только в таком случае в обществе будет порядок. Сотрудники полиции должны доносить эту простую истину до граждан, особенно молодежи", - подчеркнул глава государства.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, необходимо провести четкую грань между соблюдением закона и правонарушениями.

"Вновь повторю: в обществе должны строго соблюдаться Закон и Порядок. Только тогда мы сможем говорить о развитии и прогрессе страны. Это аксиома. Борьба с преступностью должна быть бескомпромиссной, ни одно нарушение не должно оставаться безнаказанным. И в этом деле не может быть мелочей", - заключил президент.