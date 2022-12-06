Подробности задержания педофила расказали в полиции Атырау

Как стало известно, женщина зашла в магазин, оставив дочь в машине. Выйдя из магазина, увидела, что автомобиль угнан вместе с дочерью.

Фото: Kazpravda.kz

В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области рассказали подробности задержания педофила, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Сегодня в 11:31 час. в дежурную часть управления полиции города Атырау поступило сообщение, что мужчина 1988 г.р., находясь в угнанном автомобиле марки «Renault Duster», попытался совершить изнасилование в отношении несовершеннолетней 2009 г.р. во дворе дома, расположенного в микрорайоне Авангард", - проинформировали в полиции.

Как стало известно, женщина зашла в магазин, оставив дочь в машине. Выйдя из магазина и увидев, что автомобиль угнан вместе с дочерью, она позвонила по номеру 102, сообщив об угоне и пропаже ребенка.

Прибывшие на место сотрудники ДПС установили местонахождение автомобиля, в багажном отделении которого находился мужчина без одежды. В салоне авто находилась и девочка.

По данному факту управление полиции города Атырау начало досудебное расследование по ч.1 ст. 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)".

Материалы переданы в ДП Атырауской области. Решается вопрос регистрации уголовного дела по ст. 24 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", ч. 3-1 п.1 ст. 120 УК "Изнасилование несовершеннолетней". Проводятся необходимые следственные действия.

Как ранее сообщалось, пытавшегося изнасиловать 13-летнюю девочку педофила задержали в Атырау.